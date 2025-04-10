【是日通勝】

農曆三月十三

乙巳年 庚辰月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、理髮

忌：動土、置產、行喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：03、41、24

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

金牛座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

雙子座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

巨蟹座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

獅子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

處女座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

天秤座：財運急跌，別再胡亂花錢，否則後果自負。

天蠍座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

人馬座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

山羊座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

水瓶座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

雙魚座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）兔 財運差

鼠：多動腦筋，可望在事業上找到突破點。

牛：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

虎：謀事多阻滯，是時候檢討做事手法了。

兔：是日沖煞，宜節約開支，忌沉迷享樂。

龍：做事踏實跟程序，易得到上司的器重。

蛇：驕傲自滿不可取，易變成事業絆腳石。

馬：感情關係受考驗，分手危險正在上升。

羊：多點稱讚，少點批評，伴侶會更愛你！

猴：工作表現受質疑，要保持冷靜莫氣餒。

雞：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

狗：易有血光之災，使用利器要特別小心。

豬：多體諒親人的感受，家庭關係更和睦。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

DSE考生注意 文昌位布局全攻略

中學文憑試（DSE）進行得如火如荼，相信各位家長都替子女緊張。想提升子女讀書運，可以嘗試擺「文昌陣」在「四綠文曲星」坐落的正西位置。有讀者曾問：「你之前講過可以放一支富貴竹喺東南位，旺文昌㗎喎！」點解有時又話今年放西位呢？等我話畀你知。

其實，「文昌位」可以透過本命宮、住宅、流年飛星三種方式來定位。本命宮指的是靠個人出生時辰推算出自己所屬的「文昌位」，終生不會改變；至於住宅、流年飛星則隨着家宅位置與時序而有所不同，可以話年年不一樣；想提升學業運、升職運，最好放「文昌陣」在小朋友所屬的「文昌位」，助力會更強大。怎樣知道個人文昌位？可以用出生年月日查證！

除了方位，文昌位的布局也至關重要。最近一位朋友向我求助，說孩子成績一落千丈。我一看他提供的家居照片，只看書枱位置已經知出事。這位朋友已把書枱放於孩子的個人文昌位，但枱上放太多毛公仔玩具飾物，此為「玩物喪志」，要知道文昌位一定要保持整潔乾淨，不應堆放雜物，應減少無謂擺設，以免影響專注力。另外，見到好多客人會隨手放娛樂八卦雜誌在書枱，這會造成口舌之爭或是非問題特別多。所以建議大家要先整理清潔書枱，並擺放「文昌筆」增強力量，相信小朋友好快就學業進步！

風水布局可以助你「迎吉避煞 」，改善問題，但建議家長要多點關注子女的健康和情緒，不要爲了追成績而令子女壓力爆煲呀！