Mr.發窮惡周圍揼心口　自資出歌捉襟見肘

樂隊Mr.去年再戰樂壇推出《輕狂歲月》，不過陣容就由5變4，獨欠屢傳不和的主音布志綸（Alan）。日前4子黎澤恩（Ronny）、結他手譚傑明（MJ）、低音結他手譚健文（Dash）及鼓手杜志烜（Tom）為第二首新歌《魂》接受專訪，Ronny表示沒有唱片公司支持下，凡事要親力親為外，一切要「慳住使」：「做一首歌連MV都要5位數字，自己做就盡量都唔計數啦，但要人幫手錄音嘅工作就一定計足，不過個MV導演係我20幾年嘅朋友，我揼佢心揼到凹晒，呢啲人情債長命還。」

樂隊成軍至今已17年，4子笑言仍是「窮Band」，不過認為夾Band最緊要開心，齊聲說：「窮有窮夾，富有富夾。」抗鼻咽癌成功的Dash直言最窮是幾年前：「係心靈嘅空虛，疫情期間冇作品，依家喺埋一齊先可以消滅心靈上嘅窮。」

奢望與林憶蓮合作

Ronny直言曾聯絡過Alan，可惜沒有回應，問是否仍是朋友？Ronny覺得做朋友要雙向：「我話當佢係朋友，咁佢又係咪當我朋友呢？」Dash坦言曾和Alan見過面，但未有提重組樂隊一事，他說：「冇刻意去講，可能咁樣大家會舒服啲。」Tom就認為4子有緣分。可考慮增添成員？Tom舉手反對，笑言新成員未必「頂得我哋順」，Ronny就不排除有「期間定限」添新成員，MJ奢望可跟林憶蓮及謝安琪合作，反而Tom謂可考慮其模特兒太太何思諺（Leanne），他說：「佢成日喺屋企唱歌。（叫太太出山？）我叫咗好多年，不過都係講笑。」

場地提供：餓虎藏龍