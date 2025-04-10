娛圈單打︱發言人鬼火咁靚 後生女絕不簡單

美國總統特朗普發起嘅關稅戰打得如火如荼，中國寸步不讓，雙方將關稅愈拉愈高，未來經濟肯定風高浪急。作為香港人，當然要支持國家啦，但喺劍拔弩張嘅對立情緒底下，不難發現白宮發言人，竟然係一位年輕金髮美女！總算滋潤吓眼球。

呢位靚女名叫萊維特，只有27歲，係美國史上最年輕嘅白宮發言人。佢畢業於新罕布什爾州聖安塞姆學院，大學期間曾在霍士新聞實習，最後一年嘅暑假，獲得白宮總統通訊辦公室實習機會，從此讓她踏足政壇。2022年，佢代表共和黨競逐該州國會議員，雖然落敗，但就喺競選活動邂逅咗老公尼古拉斯‧里奇奧。

講起呢段婚姻，一直係美國民眾茶餘飯後嘅八卦焦點，皆因里奇奧唔止係地產界有錢佬，仲足足大過萊維特32歲！萊維特坦承呢段係「非典型」愛情故事，但就強調正因為老公事業有成，先至可以讓自己更放膽追求夢想喎。

佢哋去年7月誕下一子，直到特朗普今年1月就職前幾日先至舉行婚禮完婚。呢位靚女獲得特朗普青睞並唔係冇原因，除咗夠晒省鏡兼伶牙俐齒，仲非常盡忠職守兼搏殺。皆因特朗普喺佢產子3日後發生槍擊案，佢隨即結束產假返回工作崗位，幫老闆應付傳媒，點到你唔服？

有時都不得不佩服特朗普。佢老人家性格張狂，行事乖張，講嘢吹破牛皮，搞到全世界立立亂。但講到揀女眼光咯喎，真係百發百中，永冇失手！呢，現任國土安全部長諾姆，一樣係樣靚身材正，之但係佢曾經親手開槍殺死自己養嘅獵犬，你話呢啲係乜嘢人嚟㗎？