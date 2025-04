東方日報C2：Marf 超班跳唱狠摑Haters　Chris激讚嗌Encore

英國樂隊Coldplay 前晚在啟德開騷,縱使樂迷要排長龍接受安檢入場,但無礙他們的興致,全場數萬人陷入瘋狂狀態。擔任暖場嘉賓的COLLAR成員Marf騷前一度惹來質疑,最終以超水準跳唱證明實力,更獲主音Chris當場要求Encore,獲洗版激讚是女團之光!

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay前晚為4場於啟德體育園舉行的《Coldplay:Music Of The Spheres World Tour》揭開序幕,今次是他們相隔16年重返香港演出,更是首隊於啟德主場館開騷的單位,絕對是萬眾期待。

主音Chris Martin登場後,先以廣東話向觀眾親切問好:「大家好,我哋好開心嚟到香港!」瞬間令全場氣氛高漲。Coldplay以《Music of the Spheres》打頭陣,全晚共唱出24首歌,當中包括多首膾炙人口的名曲如《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等,幾乎每首都引來全場大合唱,配合演唱會專屬的環保LED手環, 全場樂迷化成一片閃爍燈海,場面壯觀!此外,每位入場樂迷均獲派發3D眼鏡以配合場內的特別效果,期間大量氣球從天而降,歌迷興奮得狂跳歡呼。

張曼玉激罕露面

首場吸引不少圈中人捧場,連激罕蒲頭的影后張曼玉及任達華夫婦亦前來欣賞,坐在低座前排位置的張曼玉,戴上Cap帽及口罩打扮低調,期間一直撳手機,年屆60歲但風采依然,而她旁邊有邵美琪、鍾鎮濤及太太范姜等。

年僅22歲的香港女子組合COLLAR成員Marf,有幸被選上擔任暖場嘉賓,升呢「國際級」,雖然最初宣布由她做嘉賓時,不少網民「噓爆」,認為天王級或一線歌手才夠資格與Coldplay同台,但前晚Marf的演出相當震撼,性感晒腰騷長腿,以廣東話與Chris及外籍歌手Elyanna合唱《We Pray》辣㷫全場,其演出更令Chris高呼「Amazing」,並即時煞停樂隊,要求Marf重唱一遍,令她受寵若驚。事後她坦言十分榮幸,在台上亦不停感謝Coldplay給予她是次難能可貴的演出機會。

聽到Stop好緊張

騷後網民洗版激讚Marf超水準,讚她有型唱得好,壓台感十足:「Marf呢個表演真心出色!本地歌手係值得支持!」、「當初覺得佢冇資格擔任暖場嘉賓嘅人,Marf用實力大巴大巴車落佢哋度。」有網民讚她是Super Star:「初初以為Chris覺得你有失誤,畀機會你唱多次。」Marf親身回覆並剖白心情:「所以每逢重複聽到Stop Stop Stop都好緊張。」其男友林家熙亦拍下她的精彩演出,冧爆寫道:「你真係好鬼型呀!」

