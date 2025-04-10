東方日報C2：Marf 超班跳唱狠摑Haters　Chris激讚嗌Encore

英國樂隊Coldplay 前晚在啟德開騷，縱使樂迷要排長龍接受安檢入場，但無礙他們的興致，全場數萬人陷入瘋狂狀態。擔任暖場嘉賓的COLLAR成員Marf騷前一度惹來質疑，最終以超水準跳唱證明實力，更獲主音Chris當場要求Encore，獲洗版激讚是女團之光！

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay前晚為4場於啟德體育園舉行的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》揭開序幕，今次是他們相隔16年重返香港演出，更是首隊於啟德主場館開騷的單位，絕對是萬眾期待。

主音Chris Martin登場後，先以廣東話向觀眾親切問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」瞬間令全場氣氛高漲。Coldplay以《Music of the Spheres》打頭陣，全晚共唱出24首歌，當中包括多首膾炙人口的名曲如《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每首都引來全場大合唱，配合演唱會專屬的環保LED手環， 全場樂迷化成一片閃爍燈海，場面壯觀！此外，每位入場樂迷均獲派發3D眼鏡以配合場內的特別效果，期間大量氣球從天而降，歌迷興奮得狂跳歡呼。

張曼玉激罕露面

首場吸引不少圈中人捧場，連激罕蒲頭的影后張曼玉及任達華夫婦亦前來欣賞，坐在低座前排位置的張曼玉，戴上Cap帽及口罩打扮低調，期間一直撳手機，年屆60歲但風采依然，而她旁邊有邵美琪、鍾鎮濤及太太范姜等。

年僅22歲的香港女子組合COLLAR成員Marf，有幸被選上擔任暖場嘉賓，升呢「國際級」，雖然最初宣布由她做嘉賓時，不少網民「噓爆」，認為天王級或一線歌手才夠資格與Coldplay同台，但前晚Marf的演出相當震撼，性感晒腰騷長腿，以廣東話與Chris及外籍歌手Elyanna合唱《We Pray》辣㷫全場，其演出更令Chris高呼「Amazing」，並即時煞停樂隊，要求Marf重唱一遍，令她受寵若驚。事後她坦言十分榮幸，在台上亦不停感謝Coldplay給予她是次難能可貴的演出機會。

聽到Stop好緊張

騷後網民洗版激讚Marf超水準，讚她有型唱得好，壓台感十足：「Marf呢個表演真心出色！本地歌手係值得支持！」、「當初覺得佢冇資格擔任暖場嘉賓嘅人，Marf用實力大巴大巴車落佢哋度。」有網民讚她是Super Star：「初初以為Chris覺得你有失誤，畀機會你唱多次。」Marf親身回覆並剖白心情：「所以每逢重複聽到Stop Stop Stop都好緊張。」其男友林家熙亦拍下她的精彩演出，冧爆寫道：「你真係好鬼型呀！」

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