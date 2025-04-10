復活節好去處　春日浪漫與叢林漂流

春意盎然，正是外出遊玩的最佳時節！隨着復活節假期臨近，各大商場紛紛推出別具特色的主題活動，為都市生活增添一抹繽紛色彩。無論你是嚮往粉紅浪漫的少女心，還是渴望刺激冒險的探險家，都能在以下的商場活動中找到樂趣。

【春日BUN紛郊遊樂】

春天是戀愛季節，跟浪漫的粉紅色更是絕配！由即日起至6月15日，置富Malls聯乘由美籍韓裔知名插畫家 Esther Kim 所創立的Esther Bunny，呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」，粉紅魅力於今個春天席捲旗下2大商場。馬鞍山廣場粉紅繁花夢幻花園，以櫻花林及紫色的薰衣草圍着時尚有型的粉紅露營車花園場景，最引人注目的是高達5米的Ribbon Bunny 紫藤花圓頂屋；而紅磡置富都會以果醬瓶子作草莓果醬小店，滿是粉紅色草莓的甜美草莓園，一眾Esther Bunny在這2個粉紅調的場景，等待大家來體驗田園浪漫粉紅魔法！

【Jungle Adventure 漂流尋寶樂園】

由即日起至5月11日，MCP新都城中心聯同新加坡大型親子教育遊樂中心品牌攜手打造逾 3,000 呎的「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」！4大原創角色集合MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）天幕廣場，帶領勇敢的小探索家展開驚險刺激的叢林探險，特設全港首個室內水陸兩雙重遊玩體驗及5大遊玩關卡，勢必讓大人小朋友在這個水陸樂園盡情釋放彈跳細胞！踏進奇幻冒險，當然要乘坐萌爆動物造型的充氣水上飄流船踏上「亞馬遜漂流旅程」，穿越 36 米長漂流水道，途經 2 條幻彩 LED 隧道，齊齊探索叢林中得意趣怪的野生動物，順便仔細觀察地形，制定尋寶策略！走過難關重重的「Tiger 叢林極限挑戰」、再穿梭於「Bell 叢林訓練站」、攀越 6 米高「Drago 雷霆滑梯」、快速俯衝跳進 600 呎「Raby 叢林波波樂園」，考驗小玩家們的膽量及勇氣！自問是尋寶高手的你，必定不能錯過復活節必玩「尋蛋獵寶樂」，大派精美禮物，「彈」進每個角落尋找寶藏和歡樂！