「40億千金」蔡頌思越南搞婚禮　老公上身吹奏Ed Sheeran

有「40億千金」之稱的藝人蔡頌思（Jocelyn）下嫁日籍金融才俊老公早前在港完成超豪婚禮後，接着前往越南舉行另一場海外婚禮，越南婚禮主要邀請好友出席，藝人陳雅麗和內地歌手唐焯儀充任姊妹團，婚禮於海灘舉行，期間大放煙花，十分浪漫。

Jocelyn表示每一個細節都是自己設計，連請帖和回禮禮物全部親力親為。婚禮中有好多感動位，2位生命中重要的男人為她炮製驚喜：「爸爸嘅speech好感動，佢話永遠都唔會對個女say no，我喊到停唔到，眼睫毛甩晒個妝都溶晒。另外我老公都畀咗個Surprise表演我，佢偷偷哋秘密練saxophone，吹奏英國創作歌手Ed Sheeran嘅《Perfect》，一向以為佢係音樂白癡，真係覺得好驚喜！」

榮升人妻的她，自覺責任大了，進入人生另一階段，完婚後已立即返工，同時又返學，原來Jocelyn 正修讀香港大學的MBA課程。計劃之後補度蜜月選擇非洲或者潛水，想親近動物及大自然。問是否放棄演藝事業？她表示：「都唔算係放棄，只係換咗一個身份，想喺演藝界創造多啲好玩嘅project。」