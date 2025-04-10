林峯首次化身調酒師　分享對美酒的熱愛與欣賞

【營業資訊】「神之威士忌」希路斯 HELIOSSY 是一款極具收藏價值的頂級調和威士忌，不僅風味出眾，也承載著酒廠對於工藝傳統的尊崇與創新。它是隨意品嘗、盡情享受的生活品質象徵。希路斯 HELIOSSY 的獨特韻味由濃郁甜蜜的清新柑橘和木香交織而成，完美融合香港人偏好的甜美酒體，加上口感層次分明，順滑細膩，堪稱調和威士忌中的傲才。

希路斯 HELIOSSY 的兩種口味分別為太陽神(黃金) Classic 及玫瑰金 Master，其清新、柔和、優雅的獨特風味令人著迷。太陽神(黃金) Classic 酒體呈明亮清澈的金黃色。在蘇格蘭採用波本桶釀製，其後運往法國進行過桶工藝陳釀，糅合干邑橡木桶進行二次熟成，帶來溫潤的木質香氣，與清新的蘋果及李子香氣交織。入口圓潤柔和，隱約帶有朱古力、咖啡與雲呢拿的氣息。餘韻悠長，即使空杯仍留有餘香。口感順滑，層次細膩。玫瑰金 Master 則更為高階，酒體呈深邃的琥珀色，波本桶賦予威士忌較多香草、柑橘、焦糖和水果香氣，法國干邑桶則會帶來較多的果乾、橙皮、漿果及香料味。層次細膩，餘韻悠長，帶有丁香及辛香料氣息，是收藏家與奢華烈酒愛好者的首選。

「神之威士忌」希路斯 HELIOSSY 發布會於 4 月 7 日圓滿舉行，代言人林峯大讚其威士忌的獨特之處，分享品酒心得:「香港人愛飲威士忌，我作為威士忌愛好者，也經常嘗試不同的威士忌。希路斯 HELIOSSY 的調和威士忌一共有兩種不同口味，由過桶調和以至酒樽設計，證明了工藝是勝於一切的。太陽神(黃金) Classic 比一般的蘇格蘭威士忌多了一種特別香氣，入口層次豐富，口感更飽滿，而且好持久。全亞洲唯一電鍍烤花設計的樽身流麗奢華，我除了自己收藏，更會買來送給朋友。」