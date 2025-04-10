鄭伊健搞Fan Meeting嗌難得　被Fans Club歷史考起

「不老男神」鄭伊健不知不覺入行逾38年，雖然作風低調，但非常寵粉，為慶祝其歌迷會成立33周年，日前他假科學園舉行Fan Meeting跟200粉絲聚會。今次主題為「久別重逢」，入場券寫上「歡迎大家來到我們的集體回憶」，現場設有多個大型人形Backdrops讓粉絲打卡，每席粉絲可上台跟伊健大合照。

穿上斗篷裝的伊健，與合作無間的音樂人陳光榮帶同樂手上台表演，分別獻唱了《隨時候命》、《一起衝一起闖》及《自動勝利 Let‘s Fight》等歌曲，儼如舉行迷你演唱會，而近尾聲時，伊健不捨熱情粉絲再大合唱《Together》。

伊健亦在台上吐心底話，指相隔7年再舉行聚會實屬難得：「上次我哋Fan Club Party都唔知喺幾多年前嘅事，今次真係久別重逢，睇番頭先啲MV，諗番啲回憶，大家呢10幾、20幾、30幾年做過啲乜嘢，希望大家繼續開心活着。」之後獨唱電影主題曲《久別重逢》。

而另一高潮位則是考記性的問答環節，當歌迷代表在台上問伊健可記得Fan Club何時開始搞Party時？善忘的伊健全程天然呆，聞台下粉絲「提水」是1992年，他又質疑謂：「都未出唱片」，歌迷代表再問他：「你記唔記得，92年第一次喺邊度搞Fan Club聚會呀？」伊健理直氣壯答：「唔記得。」台下粉絲又送上「貼士」謂：「新世界。」伊健問：「係咪新世界酒樓？」歌迷代表依然有耐性答：「係酒店，但依家都冇咗啦。」雖然伊健十問九唔知，但粉絲就讚他的真性情很可愛。