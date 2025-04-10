由早到晚　節日美食好滋味

一連四日的復活節，大家安排好未？除了有各式各樣的活動，大家也會因應行程而揀選合適的應節美食，坊間餐廳由早午餐、下午茶、自助餐和晚餐等各有主題和美食，甚至連外賣都有提供，無論是食飽出發，又或玩到攰食餐好，一樣可以完美安排。

特色主菜

一家老小對食物要求各有所好，食自助餐最好。酒店集團於觀塘的酒店自助餐廳會有多款主題菜式，當中包括愛麗絲燒春雞、德州風味豬肉戰斧、燒但馬和牛西冷牛扒配烤龍蝦等，特別為小朋友預備的Kids Corner，放滿了糖果、朱古力蛋和雪糕。黃竹坑酒店自助餐廳以東南亞和節日限定作招徠，蒜蓉粉絲蒸帶子、三葱炒鮑魚仔、魔鬼蛋、紅蘿蔔乾蛋糕和兔子杯子蛋糕等，同時會有敲朱古力復活蛋環節。荃灣酒店自助餐廳提供香烤羊腿、火雞和彩虹雷明頓蛋糕等。餅店則有萌趣復活兔、尋找俏皮兔和奇趣荷包蛋等，多款選擇。

堂食外賣均可

按不同時段，西九五星級酒店各間餐廳都有不同的美食，自助餐廳供應阿芳素杧果下午茶，可以品嘗龍蝦咖喱餡餅、杧果柚子糯米糍和杧果椰子千層糕等特色茶點，大堂酒廊有家常西班牙盛宴，各式Tapas、西班牙海鮮飯、西班牙風乾熟成牛柳和巴斯克芝士蛋糕等任君選擇。客人亦可選可愛主題甜點和外賣等共度佳節，酒店更設有復活節奇妙之旅住宿，可享受兒童原野探奇、露營帳篷裝備和復活節朱古力蛋。4月20日惠顧餐廳的客人，可於指定師傅到102樓廚師之桌內參加臉部彩繪和扭扭氣球等活動。若然想在家慢慢歎，酒店提供復活節烤肉套餐，客人可選烤雞或烤羊腿，再加配菜、熱湯和蛋糕，配精緻朱古力蛋、朱古力兔子或蜜柑阿素杧果慕斯蛋糕，在家開Party一樣可享用盛宴。

升級靚景

歎美食之餘，環境也是重要一環。飲食集團旗下餐廳推出不同的主題美食。尖沙咀高空意大利餐廳於4月19日至20日推出復活節早午餐，包括有羊肉丸香辣番茄醬和精選甜品拼盤，到時會有尋蛋遊戲及臉部彩繪等活動，4月18日及21日則有壽司午市套餐。尖沙咀高級中菜廳於這4日會有復活節午市套餐，4月20日有豐富早午餐，歎住士多啤梨朱古力撻、甘筍蛋糕和椰子白兔蛋卷等甜點拼盤，再欣賞中國水墨扇畫和變臉，加上兩間餐廳居高臨下，環境一絕有氣氛。中環高級中菜廳4月18日至20日會有限定早午餐，可享用各式精美點心和升級羊架等菜式，相鄰的意大利餐廳於4月都有復活節早午餐，提供意式羊肉串、魚子醬蘆筍炒蛋及豬頰肉番茄醬意粉等。想找尋刺激，可到品牌船上享用點心航遊和下午茶航遊，再參加復活節尋蛋遊戲和自製復活節籃子等活動。

香檳添氣氛

4月20日，金鐘五星級酒店提供復活節歐陸香檳早午餐，當中有24個月西班牙風乾火腿、意大利凍肉、香蘆筍湯、芝士、黑松露薯仔湯等超過20款選擇，龍蝦龍蒿奄列、三文魚水煮蛋法式可麗餅、牛油果水煮蛋農夫包等菜式及節日甜品由專人奉上，主菜可揀寶雲酥羊架、維他納炸牛仔肉和比目卷等，最開心是可無限暢飲指定香檳，另有雞尾酒和餐酒等選擇，到時會有巨型朱古力蛋由主廚即場敲碎分享，也有復活蛋彩繪工作坊。自助餐廳會有意式風格自助餐，提供慢煮牛臉頰、黑椒汁煮青口和意式海鮮等。4月19日有意大利餐廳的復活節Ciao Italia週六早午餐，配有意大利氣酒酒和5款意式雞尾酒，分外富風味。

特選下午茶

玩完中途休息，最好來個下午茶，尖沙咀五星級酒店酒吧於復活節推出限定版「春の限定‧福岡士多啤梨祭」下午茶，部分茶點會變作節日造型小食，可愛吸睛。自助餐廳在這4日會推出蟹籽魔鬼蛋、蜜汁火腿、烤羊腿和杧果異國風慕絲蛋糕等。酒店亦提供各款主題蛋糕，當中的火箭造形式朱古力復活蛋，夠晒攪鬼。假日期間，8樓會有現場畫臉部彩繪等活動，可愛兔仔會在6樓各區域派發朱古力。