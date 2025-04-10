靈敢侶情：發打忌廉的技巧

新手打忌廉，最好用手動發打，碗底放冰，發打器左右、左右地發打。熟練的可用電器，玻璃碗可用不銹鋼發打器，不銹鋼要用矽膠發打器。

別過分發打

根據《乳品科學期刊》研究，過度發打忌廉，會破壞乳脂的外膜（乳脂球的磷脂膜），導致脂肪過快凝聚，由滑身變成粗糙、粗糙變豆腐渣的質地。新手一般不需要打成千克忌廉而打到手軟，所以手動操作會更安全。

碗底放冰，延長發打時間

忌廉升溫，乳脂外膜容易被破壞，打很久仍是液態；在攝氏5度，會保持完整，亦很快打到成形。因而，保持完整時間延長，等同發打延長，研究顯示可延長30%。但切記，又別讓溫度太低，例如見過不少人教將忌廉和在冰格，其實，這反而會抑制蛋白質，影響氣泡的穩定性，即是說：發打完沒多久，又消泡變回半液態狀。

鋼撞鋼，會甩鋼！

用不銹鋼碗、加不銹鋼發打器，摩擦之下，會出現「甩鋼」，樣子像摩打漏出來黑色的油，然後混入忌廉中，這現象叫「金屬轉移」。所以，我才會給大家兩個組合：

1）玻璃碗 + 不銹鋼打蛋器 = 不易導熱、不甩鋼

2）不銹鋼碗 + 矽膠打蛋器 = 減少摩擦，不甩鋼

中速幼滑，高速粗糙

如用電動發打器，應保持在中速，每分鐘轉200次（rpm）的速度，忌廉的氣泡最細；高速會導致氣泡變大，只要忌廉裏存在太多直徑超過100微米的氣泡，便會變得粗糙，不夠光澤和滑身，掃起來有孔、暗啞。

所以，打忌廉，不是比力氣，而是比耐性。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山