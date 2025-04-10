F.I.R.面目全非被鬧爆轉主音3.0　緊急留言功能關閉

台灣樂隊飛兒樂團（F.I.R.）前主音Faye（詹雯婷）早年突然「被退團」，再同鍵盤手兼恩師陳建寧互告上庭，主音亦換成Lydia（韓睿）。及後結他手阿沁（黃漢青）因太太吸毒被捕致形容插水，2024年阿沁宣布離開F.I.R.，轉職獨立製作人，當時團長陳建寧表示F.I.R.單飛不解散。近日，F.I.R.宣布下月將飛馬來西亞開騷，點知Poster一睇，主音、結他手大換血，睇到網友眼凸凸。

官宣中見到，今次馬來西亞騷由陳建寧率領「武渡羽」成員小羽以及吉他手小武合成「F.I.R. 3.0」，令大批歌迷傻眼，紛紛直呼唔識佢哋「只認識建寧老師，應該叫建寧大樂隊」、「你們到底是誰」、「只剩下後左邊（陳建寧）認識」，貼文湧入上百人留言，粉絲專頁更將留言功能緊急關閉。

事實上，陳建寧曾提到目前並非「F.I.R.第3代」，只係音樂上合作：「他們是一個組合，所以我們會用『F.I.R.+武渡羽』的跨界合作方式做一些好玩的音樂及演出。」更指「武渡羽」兩位成員小羽、小武都係台灣音樂人，陳建寧希望回歸音樂初衷，坦言唔在意外界評論。