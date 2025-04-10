《三間半夜沖天氣》導演James Toback性侵罪成　賠償131億

曾與美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）合作電影《三間半夜沖天氣》（The Pick-up Artist）、《Two Girls and a Guy》與《Black and White》的80歲美國導演導演James Toback，被40名女性民事入稟指控性侵、禁錮、脅逼與精神虐待，周三（9日）於紐約法庭被判需要向受害人賠償16.8億美元（約131億400萬港元）。James除了是導演，亦曾為《一代情梟 - 畢斯》（Bugsy）擔任編劇，獲提名奧斯卡最佳原創劇本。

James於MeToo反性侵運動後，有多達395名女性聯絡傳媒指控他40年來的性侵事件，部份受害人於2022年12月入稟，今年開審，40名受害人都有作供，一半親自出席，另一半透過視像現身。控方律師於審訊後表示：「這個裁判是關於公義。但更重要的，它是關於從施虐者手中取回力量，無論是他們還是幫兇，歸還被控制與滅聲的人。」

有份入稟的美國女星Mary Monahan表示：「幾十年來，我沉默地背負這個創傷，而今天，陪審團相信了我。相信了我們。這改變了一切。這個裁決遠比數字重要，它是一個宣言。我們不是消耗品。我們不是大話精。我們不是某些人權力之路上的附帶傷害。世人現在知道我們一直知道的事：他所做的是事實。」