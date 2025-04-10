前海椰林樹影　城市綠洲打卡

連接香港洪水橋與深圳前海的港深西部鐵路項目，將開展香港段的勘查及設計工程，未來甚至有機會做到一地兩檢。雖然距離通車尚有多年，但前海附近咁多嘢玩，今次搶先介紹各位到前海石公園欣賞海濱美景，之後到商場的法式花園來趟浪漫之旅，當然唔少得按摩美食直落，不妨趁周末玩番夠本。

日落公園 必影小黃鴨

要數深圳睇日落最美的公園，前海石公園必入三甲。乘深圳地鐵5號綫至前灣站C出口，漫步約1公里可達。公園佔地約8.46萬平方米，涵蓋桂灣、前灣等多個濱海段，是一個集休閒、文化、景觀、生態於一身的開放式公園。沿無邊際觀海平台漫步，視野延伸至跨海大橋與城市天際線，海天一色的景致令人心曠神怡。踏入傍晚時分，這裏更是觀賞海上日落的絕佳地點，夕陽餘暉將天空染成金黃色，配以摩天輪「灣區之光」在暮色中點亮，將浪漫氣氛拉滿。公園內的花海景觀亦不容錯過，春季的粉黛草搭配沿海生長的椰樹，構成充滿詩意的椰林樹影；加上公園有大量草坪，鋪上軟墊或帳篷便可在此野餐，在城市中遠離煩囂。

除了花草樹木，公園還有不少打卡點，其一是高2.8米的「前海石」，其造型寓意揚帆出海，是前海的地標之一。另一打卡點是高19.08米的巨型小黃鴨充氣裝置，這隻被健力士世界紀錄評為全球最大的充氣式小黃鴨將展出至今年6月，內部被設計成沉浸式遊樂園，包含波波池、滑梯、氣墊船等，周邊則環繞市集嘉年華，匯聚特色美食、文創商品和互動遊戲，十分適合親子遊。而公園附近有很多運動熱點，當中「甜點網球」屬室內練習場，讓網球愛好者涼住冷氣練波；「Fusion Fitness」健身館在重訓及加氧區外特設室內籃球場，可上堂提升技術。

花庭之叙 跟獅子互動

萬象前海是港人常去的熱門商場，繼冬天的「冰雪世界」後，最近商場又有打卡新裝置，就是把室內變成夢幻的法式花園。商場交通方便，乘地鐵5號綫至桂灣站A出口可直達，新活動名為「花庭之叙」，由即日起至5月11日舉行，期間B1層風樂水池及B2層庭院位置都被藍花楹覆蓋，佔地約1,300平方米，讓人沉浸於瀑布般的紫色花海之中。庭園內還有歐式拱門、白色三角鋼琴、法式許願泉、夢幻滑梯等打卡位，別具法式風情。另外，逢周五、周末及節假日下午3時至6時整點，庭園將落下花瓣雨，結合燈光與音樂打造春日浪漫奇景，現場還有機會跟吉祥物獅子LEON互動合照。值得一提是商場引入超過220個品牌，玩樂方面有萬象電影中心、TATA親子樂園、SNOW51城市滑雪等。

銅壺排毒 享多國SPA

香港人生活壓力大，來到前海梗係要去按摩鬆一鬆。涳SPA位於前海壹方匯，鄰近深圳地鐵桂灣站。店內採用侘寂裝潢走高檔路線，除了設有獨立及雙人房，VIP房更有獨立淋浴間及洗手間；最特別是備有私人汗蒸房，盡享私隱不受打擾。另提供40款精油供選擇，服務包括頭療、火山熱石按摩、草本球熱敷調理、益氣通脈泡浴等。推介銅壺溫養排毒及雙人四手深度舒壓SPA，前者透過銅製「湯婆子」於經絡熨壓起除濕驅寒之效，後者則由兩位技師同時四手按摩。另一間樂SPA按摩研究所則位於萬象前海，匯集泰式、日式、尼泊爾式多國技法，入場先要填問卷了解身體狀況及可承受力度等，按摩後可享用杧果糯米飯等。

同場加映︰精緻榜首菜 知名墨國餐

「Pairedd配德」長踞《大眾點評》深圳美食服務榜第一名，主打創意Fusion菜，每道菜的擺盤猶如藝術品，並有侍酒師根據菜式推薦適合的酒品。招牌菜烤番鴨胸搭蔓越莓醬汁，熟成15天的鴨皮烤得脆香嫩滑，鴨肉油脂豐富，吃後滿口鮮香。特色菜還有巨大塊牛舌湯、魚子醬松葉蟹等。在此用餐更別具儀式感，例如可挑選筷子及冰塊顏色，用生蠔殼盛載清酒等，而甜品棉花糖更可親自烤製。

iKal是前海知名的墨西哥餐廳，來到必吃風味雞翼，以墨西哥香料醃製，香辣惹味十足。主食有牛肉塔克及紅酒燉牛肉卷餅，分量十足之餘，可搭配三種醬料同吃。其他菜式如烤西班牙八爪魚、海鮮手工意粉、鹹蛋黃烤大蝦也值得一試。