劉穎鏇郭柏妍一集Cosplay 8次　香水廣告Look超唯美

2大女神劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）在無綫劇集《奪命提示》最新一集中，劇情講述兩人為了查案偽裝成從馬來西亞來港的女團Double C，並先後以貓女郎、白色晚裝、嬌俏空姐、啦啦隊、女僕水着、霸氣皮背心、瑜伽及「偽出浴 Look」8大造型亮相。對於二人一集換足八套衫（一般Casual Wear已沒有計算在內），網民除大嘆大癲，直指無綫服裝部應記一功，其中純白香水廣告Look獲讚畫面與主角同樣唯美：「無記啲服裝造型主題設計真係一班，幾鍾意入面個香水廣告，畫面好靚」、「香水造型啱佢哋，感覺很好。」

問到二人的8大造型最愛哪一個，Rosita笑言是啦啦隊，皆因引爆她讀書時期回憶：「因為以前中學有做過啦啦隊，今次著番呢套Outfit好似返番去以前中學嘅時間，感覺有啲青春Feel。」Tiffany則笑言難以選擇最愛，但不忘大讚梳化服同事製作超認真，並透露簡單一個造型，前後單是試身及改Size也可達來回五次甚至更多，製作認真可見一斑。

除造型亮麗搶眼，Tiffany還大晒苦練多年的超凡身手，昨晚力抗真兇一幕，Tiffany徒手將黃建東高舉至膊頭位置的同時，更超敏捷地將對方過肩摔落地下，盡顯「女力士」功架。Tiffany接受TVB.COM時透露，透露相關場口由武指代替黃建東上陣，並謂順利完成動作，全因多年合作拍打戲後累積下來的溝通：「呢個動作真係辛苦個替身，因為佢要做一個前空翻嘅動作，我就負責用我個膊頭頂起佢；都要排好幾次，因為時間、默契、用咩力，同我Hold邊個位畀到最大Support佢完成個動作等，呢啲都真係要時間去排練同溝通。因為如果我畀唔夠力，佢就會跌親，所以拍時都會有壓力同埋盡量專注集中去做。」