康城電影節｜史嘉娜祖漢遜愛瑪史東新片入圍主競賽

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》周四（10日）宣布入圍名單，《情留半天》（Before Sunrise）美國導演李察凌利特（Richard Linklater）執導的《Nouvelle Vague》、《祖孽》（Hereditary）美國導演Ari Aster執導、美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與美國女星愛瑪史東（Emma Stone）主演的《Eddington》、以及《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）美國導演韋斯安德遜（Wes Anderson）執導、美國女星「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）有份參演的《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）入圍「主競賽單元」，到時愛瑪與史嘉娜將會競逐影后。至於史嘉娜首次執導的《Eleanor the Great》，則入圍非競實的「一種關注單元」。

另外，麥浚龍執導的《風林火山》將於非競賽的「午夜展映單元」播映，另一港片《九龍城寨之圍城》上屆正是於這個單元播映，反應良好。《風》片導演麥浚龍對於作品打入康城電影節，他表示：「代團隊多謝康城影展評審，我相信每部電影都有屬於它的命運，收到這個邀請，實在找不到比此更合適的時間、地點響起屬於《風林火山》的前奏曲。」