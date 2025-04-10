便攜聽歌　聲浪勁大？

所謂「No music No life」，飯可以唔食，歌唔可以唔聽，所以便攜式喇叭一向有價有市。HUAWEI Sound Joy 2專為戶外場景打造，圓柱形設計重量只有700g，採用超立體感雙色梭織包布，聲音透亮的同時支援IP67級別防水防塵。音色方面，搭載專業級HUAWEI SOUND四單元音效系統，可釋放高達85dB強勁音浪，一部機便能覆蓋籃球場大小的空間。10W圓頂形絲膜高音喇叭將高頻延展至 20kHz，為音樂注入強勁穿透力;20W跑道形碳纖維全頻喇叭則配備高靈敏度振膜，結合低音增強算法帶來震撼的低音效果。

此喇叭對應藍牙5.2連接，可經同廠手錶切歌及調節音量。兩台輕輕搖一搖，更可組建立體聲系統，最多支援100 台串聯同步播放，打造出環繞音效場景。內置8,800mAh大容量電池，藍牙模式下可持續播放26小時，並支援40W快充技術，透過 Type-C接口充電10分鐘即可享受1小時音樂。此外，機身配備全彩燈環，燈光會隨着節拍跳動，並能顯示電量和音量狀態。機身備有曜石黑、海島藍及向新綠3色選擇。

同場加映︰茶几喇叭

Momax Cymbal表面是一張茶几，其實還是一個無線喇叭，內置2個8W輸出全音喇叭及1個20W輸出低音喇叭，足以營造360度環繞音效。內置20000mAh電池可播放5至6小時，桌面更配備15W磁吸無線充電功能，配合Type-C接口，可以邊聽歌邊為手機充電。 桌面以中密度纖維板及塑膠打造，三腳式腳架是櫸木，全張僅重4kg，可摺起來側立或打開平放使用，而枱底仲設有環境照明功能，為家居增添柔和光線。