古天樂鼓勵影業創新　嘆香港申請場地拍攝唔容易

影帝古天樂、廖子妤、袁富華、日本女星安藤櫻、開幕電影《懺悔有時》導演中島哲也及

開幕電影《搖籃凡世》導演張吉安等今日（10日）出席「第四十九屆香港國際電影節開幕典禮」。

擔任今屆焦點影人的古天樂表示，稍後要為此出席由游學修主持的訪談活動，談談電影業，問他對電影業前景看法？他説：「要試吓啲新嘢，但依家環球經濟都唔好，大家都未必有心情睇戲。」提到政府鼓勵電影人多到內地取景拍攝，他表示要視乎戲種及是否需要大空間搭景：「好似我哋拍《九龍城寨之圍城》搭晒景，但拍完要拆，如果可以保留，可能成為景點，對旅遊業有幫助。」他慨嘆在香港申請場地也不易，而且有很多限制：「試過申請天橋景，限制繁忙時間唔拍得，其實剩番可以拍嘅時間都唔係好夠。」他期望相關部門多與業界溝通和配合，令業界可以拍得更加順利。

廖子妤笑指拍《搖籃凡世》時令她要重拾馬拉話的節奏，解釋平日跟家人朋友主要以普通話、廣東話和英語溝通，只在馬來西亞讀書時才會講馬拉話，又自爆當中一個長鏡頭Take了13 次：「當時落雨抱住BB，又要打電話講馬拉話，個鏡頭長分幾鐘，中間做錯就要重新嚟過。」

談到她早前表示希望考車牌，她高興指已通過筆試，預計9月考路試。至於去年受病魔困擾的她，透露已康復了不少：「依家明白身體健康好重要，有好嘅身體先可以解決其他問題！」她表示心情對健康有直接影響，故盡量令自己心情愉快過每天，休息了數個月的她，笑指以往工作多會想休息，但現時見到工作少了會感到「慌」，透露稍後會開新戲。另談到男友盧鎮業獲提名今屆金像獎最佳男配角，問她屆時可會陪男友行紅地毯？她笑謂：「未係攜眷身份，我自己行到啦，使乜靠佢，哈哈！畀佢自己威威啦。」

第3次來港的安藤櫻，表示上一次已是6年前來港參與亞洲電影大獎，透露很欣賞王家衛和周星馳，尤其每當周星馳的作品在日本上映都會跟老公捧場，大讚香港電影很有魅力，自己從中獲不少啟發，笑言自己不揀戲，若有機會也想跟他們合作，任何戲種也會全力以赴。