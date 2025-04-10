前無綫巨乳主播轉行做Miss　用一年時間由講師升做副課程主任

前無綫財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾而備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她在前年年8月宣布離巢後，去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任。轉眼間孫雪祺擔任大學講師已有一年，日前她就分享了工作花絮片，片中的她形象專業，談吐大方得體，表現相當淡定！

孫雪祺寫道：「【大學講師一周年】從去年開始在CityU教授undergraduate課程，到之後在EdU從零開始，和各位教授同事們，一起開設建校以來，首個傳媒類的Master課程，期間收穫頗豐。寫過幾萬字的course outline和proposal，還第一次換個身份到內地各大院校宣講，總結這一年多來，自己學習和進步簡直是『神速』🤣雖然距離想要達到的目標還有一段頗長的距離，但幸運地是我還在路上😎繼續努力呀！」

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾擔任東方衞視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衞視記者。2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部，初時做國際新聞為主，其後再轉去財經組，亦有兼任天氣主播。孫雪祺原本在城大教本科課程，但她轉職到教大後負責開設新媒體和社交媒體文學碩士課程，早前她更返母校上海師範大學演講，之後又到另外兩間大學演講，除了介紹課程之外，亦有分享自身經驗，大受一班同學仔歡迎！有網民表示：「網民：上佢堂好難專注！」