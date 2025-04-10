好色小惡魔　床上花樣多

男人喺性事方面總係追求新鮮同刺激，身為女伴要點樣先可以取悅對方？AV業界資深人士神仙乙就話，活躍於日本AV界嘅小惡魔，正正係呢方面嘅專家，既好色又貪玩，最鍾意研究床戰花式，完全有能力將男人玩弄於股掌之中！

榨乾素人

由million炮製嘅《在這部素人男之家特別節目》，身為知名小惡魔系女優嘅小那海綾決定主動出擊，挑選3位素人男優，直接踩上對方屋企搞搞震！起初素人男唔多願意配合，但綾妹一方面扮嬌嗲，一方面扮可憐，最終成功入屋！為咗完成榨乾素人男嘅任務，綾妹施展渾身解數，手口並用，刺激對方各個敏感位置，又同對方去到屋內唔同角落「互動」，兼且用埋自己引以自豪嘅騎乘功夫。結果素人男一而再咁爆發，搞到差啲虛脫咁滯！

玩謝男友

喺FALENO出品嘅《女友是小惡魔女孩》入面，明仔啱啱認識三葉千春，雙方好快就拍拖，但明仔漸漸察覺到呢位俏女孩有好大問題！話說千春好鍾意捉住明仔留喺屋企，期間會身貼身咁靠近，又會借故刺激佢心口兩粒乳點。由於千春嘅手法獨特，明仔喺兩點不斷飽受刺激下，差啲當場走火，而喺呢個時候，千春就會引導明仔進行猛力抽送，為自己帶來強烈快感！完事後，千春依然唔肯罷休，仲會重施故技，再刺激明仔兩點，如是者明仔一晚足足要砌足5、6次，少啲精力都會畀佢玩謝！

財色兼收

由FALENO推出嘅《從處男獵取卡牌與精力》，女主角善場麻美係一位桌上卡牌遊戲玩家，成日喺卡牌遊戲中心流連，目的係尋找掛住玩卡嘅鹹濕處男！每當麻美發現目標，就會邀請對方用卡牌對戰，期間不斷放電，又故意拖長遊戲時間，等其他玩家走晒，再勾引對方即場激戰！另外，麻美有時會借頭借路話想睇吓對方屋企嘅珍藏卡牌，當成功入屋，就會勾引對方上床，享受快感之餘，仲會順手牽羊，奪走埋對方嘅珍藏卡牌！

簡評

小惡魔系女優係唔少日本AV迷嘅心頭好，事關佢哋嘅性格貪玩，床上演出夠晒多花款，令人百看不厭！今日介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《從處男獵取卡牌與精力》，原因係女主角善揚麻美自從以新藝名喺AV界重新出發，唔止個樣靚咗，身材亦變得火辣誘人，仲會喺片中以層出不窮嘅手法勾引男仔激戰，絕對冇悶場！