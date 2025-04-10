俄泰索模　「藝」高人膽大

點先叫做靚？由一個擁有藝術修養嘅人嚟畀答案，當然比起一般人有說服力得多，就好似今次要進行魅力大對決嘅兩位索模，深深明白到點樣可以凸顯自己最美一面，仲會喺鏡頭前敢於暴露，難怪兩人都變咗網絡上嘅萬人迷！

多才多藝

外在美可以通過化妝同衣着打扮嚟凸顯出嚟，但氣質呢樣嘢同個人修養有密切關係，冇內涵嘅人一旦喺人前裝模作樣，好易被人拆穿！來自俄羅斯中西部城市彼爾姆嘅Ekaterina Shiryaeva，鏡頭前後都好有藝術家氣質，就連賣弄性感都畀到人一種優雅嘅感覺，究其原因，可以由其兒時經歷講起。話說彼爾姆係俄國嘅當代藝術中心，而阿妹自細喺耳濡目染下，對藝術產生濃厚興趣，升讀大學時，修讀當代藝術，擅長繪畫、雕刻同攝影，仲參與過多場攝影展！多才多藝嘅佢，後來喺某個攝影展上被星探發現，自此躋身模特兒行列，並憑住一系列極具美感嘅性感寫真，喺模界極速冒起，家陣更發展埋網紅事業呢！

Ekaterina Shiryaeva

出生地：俄羅斯彼爾姆

身高：170cm

三圍：33DDD-22-34

畫技出色

泰國模特兒界向來競爭激烈，就算係天生麗質、身材火辣嘅美人兒，一樣要有啲才藝傍身

先可以企穩陣腳，好似來自泰國清邁嘅Ket Karaket，自細鍾意畫公仔，早就練得一手好畫技，仲曾經諗過以畫師為職業，難怪身上散發住藝術家氣質！後來，阿妹逐漸愛上漫畫，除咗有時會手痕畫幾幅過吓癮，仲熱衷參與Cosplay活動，結果憑住迷人樣貌同身材，喺當地Cosplay界獲得一定人氣。值得一提，當時仍然讀緊大學嘅佢，因為拍咗一輯Cosplay寫真，引起模特兒事務所注意，繼而獲邀加入模特兒界。起初阿妹只係抱住玩玩吓嘅心態入行，但就愈做愈多人支持，人氣不斷攀升，大學畢業後，決定全情投入模界工作，更憑住百變形象同性感造型，殺埋入網紅界別。

Ket Karaket

出生地：泰國清邁

身高：166cm

三圍：34E-25-34

第1回合

鬥氣質

兩位嬌娃都學過繪畫，有一定美學造詣同藝術氣質，但Ket Karaket好快轉向Cosplay界發展，單論藝術修為，始終唔及得上家陣仲畫緊畫嘅Ekaterina Shiryaeva，而且後者仲參加過攝影展添！

第2回合

鬥身材

雖然Ekaterina Shiryaeva對車頭燈只係33吋，但Cup數係3個D，襯埋一條22吋纖腰，令心口兩團肉球顯得更激凸！Ket Karaket副偈亦唔惹小，上圍達34E，唔止飽滿堅挺，仲夠晒嫩白，吸引力毫不遜色！

第3回合

鬥人氣

Ekaterina Shiryaeva嘅IG帳號有超過46萬人追蹤，若非X帳號被封，粉絲人數可能更多！至於Ket Karaket嘅舊IG帳號都試過被封，新帳號約有2萬粉絲，臉書則有近5萬人追蹤，同前者嘅差距確係大咗啲！

Ekaterina Shiryaeva勝

外在美固然重要，但內在美都唔能夠忽視，所以筆者總係覺得有文化同藝術修養嘅靚女，零舍迷人，而今次進行比併嘅Ekaterina Shiryaeva同Ket Karaket，唔止受過藝術熏陶，仲要係樣靚偈，即使後者喺人氣方面輸蝕，都可以話係雖敗猶榮！