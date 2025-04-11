【是日通勝】

農曆三月十四

乙巳年 庚辰月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：開市、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：07、25、16

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

金牛座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

雙子座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

巨蟹座：財運急跌，平常心看得失，煩惱會少好多！

獅子座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

處女座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

天秤座：財運明顯好轉，但仍需謹守量入為出原則。

天蠍座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

人馬座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

山羊座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

水瓶座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）龍 財運差

鼠：做事積極又主動，職場上可嘗到甜頭。

牛：運勢一般，要保持謙遜，忌狂妄自大。

虎：懂得如何學以致用，對事業發展有利。

兔：健康有隱憂，抵抗力下降，要注意休息。

龍：是日沖煞，感情受考驗，財運亦欠佳。

蛇：腸胃易出事，小心飲食，慎防病從口入。

馬：做事易迷失方向，要多聽取別人建議。

羊：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

猴：工作進度不似預期，易在競爭中落後。

雞：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

狗：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

豬：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

地舖大門如何開（終篇）

三合風水的理氣方法比較多，特別是納甲法，在三合理氣中，比先後八卦法，運用的情況還多。納甲之法，淨陰向找淨陰位開設大門為吉，淨陽向則找淨陽位開設大門則可。納甲水法，又名輔星水法，行內多叫淨陰淨陽，是三合用得最多的方法。

地舖的大門，或別墅的大門開設，在不同派系中，有很多不同理論。不同理論之運用，都是離不開巒頭。當面對實際的巒頭，風水先生非常自然地選擇那種理氣，因為開設大門的種種方法，都是服務於不同的巒頭。風水離開了巒頭，單獨理氣而用，風水的味道就不真了。

一代人太久（約25年），只爭朝夕，這是現今世界，或香港的實際環境。基本上，玄空風水之下元九運零正方法，應是先考慮，這是我的感想。

一連幾篇文章，介紹不同風水派系的理氣，當中的理論，對於風水感興趣的讀者，特別是現今最流行的玄空飛星，幾篇文章中從來沒有提及，因為飛星風水是室內，大門的關連是室內外，所以沒有提供飛星法。