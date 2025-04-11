趙露思傾掂數續約　留守5年換自由

內地小花趙露思早前在拍劇期間因抑鬱症復發而全面停工，更揭發遭經理人公司不公平對待。之前有傳趙露思想解約，而最新消息指雙方已達成和解，趙露思會續約至2030年，但此舉未能平息粉絲對公司的怨恨，紛紛在網上留言要求她解約。

現年26歲的內地甜寵女神趙露思去年底因病急送入院，而她夥拍男星彭冠英演出新劇《戀人》需全面停工之餘，其「非人道工作日程」亦告曝光，當時爆出她疑遭前經理人毆打，及後傳她打算與經理人公司銀河酷娛解約。不過，近日有消息指出，她與公司已達成協議，既不用賠天價違約金，也不用復拍《戀人》，條件是雙方續約到2030年。

據悉，趙露思拍《戀人》時收到「陰陽劇本」，甚至連台詞也是每天即興創作，導演鄧科也經常不露面，令她求助無門，對該劇推出後成功與否深感疑惑，最後身體更出現嚴重問題，劇組惟有火速解散。復工後她對於復拍一事絕口不提，但錄製節目《小小的勇氣》時，卻忍不住暗示當時每天只睡兩個小時。

有指《戀人》原定上月復拍，但趙露思完全沒有進組的意思，更有消息稱主要的投資平台早已撤資，而銀河酷娛也是投資方之一，以每集約花150萬元人民幣（約159萬港元）製作費計算，30集已投資約4,500萬元人民幣（約4,764萬港元），如今未知該劇「下場」如何。

另外，公益節目《小小的勇氣》錄製完成後，趙露思還打算無酬參加下月4日舉行的音樂節，所得收入全捐作慈善。能夠如此「任性」，全因她已與銀河酷娛達成繼續合作協議，公司才放任她做自己想做的工作。不過，《小》播出以來引起不少爭議，前晚趙露思在社交網發文：「永遠沒有告別就好了，晚安」，似是對節目發告別文，並上載一些生活照，但語調傷感，惹得不少粉絲擔心，同時亦有網民批評她經常無病呻吟，認為有病就該好好休養，而不是在網上消費病情。

粉絲唱反調 倡告「虞粉」

對於趙露思的續約決定，粉絲大唱反調，尤其不滿其工作室。雖然近日工作室終於有動作，開始對網上的造謠者採取法律行動，不過粉絲仍不買帳，見工作室轉發趙露思的社交網內容時，群起在留言區指摘：「除了轉發還會甚麼呀，繼續告黑」，更有不少人留言要求趙露思解約：「解約啊，還等甚麼」，又直接開名要求告虞書欣及吳磊的粉絲造謠！

另一方面，工作不斷的虞書欣孭飛劇《噓，國王在冬眠》剛播畢，新劇《雙軌》日前亦已煞科，但人氣持續，在最新推出的食品廣告中，她化身小廚娘，粉絲大讚可愛。

白鹿煞科逆應援冧Fans

跟趙露思同屬內地人氣小花的白鹿，擁有眾多粉絲，近日她主演的劇集《唐宮奇案之青霧風鳴》殺青，獲近3,000名粉絲到場應援，場面墟冚，又打造了長達28米的花牆，創橫店應援紀錄。向來寵粉的白鹿提前半個月籌備「逆應援」，提供了1,000份食物及飲品給粉絲，當日她特意穿上在劇中最喜歡的一套戲服現身，與粉絲大合唱《多遠都要在一起》，又即興表演手勢舞，她表示：「知道你們很多人都從很遠的地方趕過來，謝謝你們來看我，如果有下次的話，希望大家不要那麼辛苦，因為我可以去每個地方，讓大家看清我的臉。大家一定要照顧好自己身體。」