陳豪街頭開工陷「困局」　攝時間慰妻玩人肉速遞

「視帝」陳豪與馬貫東近日為無綫劇集《俠醫》到深水埗取景，拍攝時陳豪與馬貫東被「重重圍困」，除了拍攝捲入醫療糾紛被傳媒追訪外，拍攝外圍亦有不少街坊圍觀，並舉起手機拍攝，十分熱鬧。陳豪近期日以繼夜為劇集開工，但老婆陳茵媺（Aimee）生日大日子也不能忘記，除了送上多束鮮花以「花海」攻勢冧爆老婆外，更抽出拍攝空檔一小時，趕回家與老婆仔女慶祝，他說：「好彩Aimee生日前一晚可以抽到一個鐘返屋企同佢食餐飯，買咗啲花、同啲小朋友一齊切蛋糕，叫做象徵式慶祝，但係唔足夠嘅，因為每年Aimee生日，我哋一係去旅行，一係做一啲有意思嘅嘢，所以同佢講咗爭住先，遲啲再補番。」

講到他送「花海」冧爆老婆，陳豪說：「送花畀老婆係應該嘅，但送花係唔足夠，送花唔可以當禮物，老婆係要錫嘅，我知道老婆係好辛苦。」對於老公的愛錫Aimee也在社交網指被寵壞？陳豪則說：「可能我明白，知道太太喺屋企，要照顧小朋友同屋企係好艱巨，比我哋出去做嘢更困難，所以老婆都需要放假減壓，咁先可以重新叉電，不斷咁消耗對屋企、小朋友、太太都唔好。」

此外，馬貫東在劇中對劉佩玥癡心一片，但其實只是女神身邊其中一隻「兵」，他笑說：「做兵都幾得意，一片癡心，蠢吓蠢吓，唔覺得自己做緊兵，現實就冇試過做兵，戲中試吓就開心啲，現實就唔好做喇。」

而譚凱琪當日跟陳豪亦有對手戲，她於劇中角色有自閉特質，拍前她都做足功課，跟一班有自閉症的朋友去打保齡，看看他們有甚麼特質。她謂：「我個角色打扮比較colorful，因為對顏色比較敏感，講嘢嘅語氣同平時都好唔同，始終有啲自閉特質。」