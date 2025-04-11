麥詩晴輕生獲救學懂感恩　因父母患病情緒爆煲

2020年港姐麥詩晴自封符碌王，她笑指同屆港姐個個質素超高，但自己仍能躋身10強，加上早前有機會演出心儀監製文偉鴻的劇集《奪命提示》，對她來說絕對是超額完成兼夢想成真，她直言：「我覺得自己都算幸運，我一個咁大懵嘅人，竟然可以入到無綫仲做到依家，所以好感恩。」

Ceci除對工作感恩外，對人生同樣充滿感恩之心，她自爆入行後曾經歷兩大難關，幸未有被擊垮，她表示：「我為選港姐而辭咗工，當時爸爸剛發現有第三期癌症，媽咪係長期病患，有次返到屋企冇晒人，原來爸爸出血入咗醫院，佢哋怕影響我比賽，所以唔想我知。」由於壓力累積，Ceci入行第2年情緒突然出現問題：「成日喊同埋覺得好驚，驚到瞓唔到，初時以為係驚恐症，後來睇醫生話我有PTSD（創傷後心理壓力症）。」她透露當時除了終日以淚洗面外，更曾嘗試輕生：「因為覺得唔知自己做乜，又做唔到成績出嚟，唔知自己捱唔捱到。（有輕生念頭定有行動？）有行動，係屋企人撳住我。」

康復後樂觀追夢

後來Ceci積極看醫生尋求治療，不過服藥初期影響工作：「有次食咗藥返公司開工，我之前已經背熟晒啲劇本，但拍攝時個腦一片空白，一個字都唔記得，反應好慢，其實得兩句對白，但我都講唔到，我當時唔敢同人講，因為唔想冇嘢做。後來調整咗藥嘅份量同轉咗藥就好好多。」她開心公布現時已完全康復，不用再服藥，而爸爸的病情亦有所好轉。

講到入行4年也沒有代表作，問到會否感氣餒？Ceci相當樂觀：「冇，但知道自己要努力，人哋唔揀你，一定有原因，可能因為外形，呢個係天生冇得變，除非大刀闊斧去整容，所以我惟有靠努力，上多啲演藝謂，同埋向前輩虛心學習。（見到同期港姐成績比你好，會唔會有所比較？）佢哋真係靚同勤力，冇得怨，每個人嘅時間唔同，我可能遲啲有回報呢！」至於經濟壓力，Ceci坦承一定有，故此一直有兼職教跳舞雖然父母有着她找份穩定工作，但熱愛演戲的她揚言會堅持下去做出成績讓父母看。

場地：潮宴（新港城中心）