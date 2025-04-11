超卓汽車頒獎巡禮：年度純電家庭MPV — MAXUS MIFA 7

靈活實用 輕鬆出行

全新MIFA 7是上汽大通（MAXUS）繼MIFA 9之後，另一輸港的7座純電MPV。憑着纖巧外形、突破性少於1.8米車高、寬敞車廂內籠、全景天窗、全面駕駛輔助系統及純電驅動系統，擁有於香港狹窄道路及停車場靈巧出行的優勢，成為「年度純電家庭MPV」當之無愧。

7座位寬敞車廂

MIFA 7的車長及車闊分別為4.91米及1.855米，至於車高亦只是1.756米，能輕鬆進出香港狹窄的停車場。電動滑門開啟寬度及車廂高度分別為0.7米及1.2米，無論年長或年幼乘客進出車廂倍感輕鬆。另配備全景式玻璃天幕的寬敞車廂，設計以家庭為本，中排的獨立大班椅同時留有寬闊通道，乘客毋須摺疊座椅就能輕鬆到達後排；其中3個座位更能夠加插ISOFIX裝置及固定兒童安全座椅。值得一提是車身八成結構屬高強度鋼製，能減輕全車重量之餘，同時增加車身抗扭剛性。動力方面，以前置馬達、前輪驅動，最大馬力及扭力分別為244PS及350Nm。車載寧德時代90kWh三元鋰電池，續航力達480km（WLTP）。

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