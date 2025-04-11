通宵煲劇狂喊點算好？教你快速消眼腫妙法

由IU、朴寶劍等實力派演員出演的韓劇《苦盡柑來遇見你》，以其細膩演技、豐富的故事劇情，令不少人看得熱淚盈眶，更被成為年度催淚神劇。若想迅速讓眼睛恢復原狀，翌日能神采飛揚地示人，不妨參考以下方法，好讓你追劇的同時，也能保持亮麗雙眼。

眼周肌膚最為脆弱，也藏有許多毛細血管，若用力揉眼便會拉扯到微血管，造成眼睛紅腫充血。若經過長時間的哭泣，更會讓眼睛更為腫脹，因此消腫的首要條件是讓眼睛降溫，收縮血管。例如可以冷熱交替敷，先將毛巾包裹金屬匙羹，並放在冰格約10分鐘，接着利用匙羹的背面冷敷眼周，幫助眼睛降溫和收縮皮下的微細血管。待數分鐘後，可用微溫的茶包熱敷，促進血液循環，達到消腫效果，配合按摩手法，效果更為顯著。

另外，每家每戶必備的鹽同樣是消腫救星，做法非常簡單，首先在滾水中加入少量鹽，攪拌至完全溶解後再放入冰格冷藏5分鐘。取出後用化妝棉浸濕，並敷在眼睛約20分鐘即可。此外，眼睛腫脹的原因之一為水分囤積，因此可多喝水，幫助身體排走多餘的水分，也保持體內水分充足，促進新陳代謝。與此同時，若追劇看得嚎啕大哭，也要提醒自己不要邊哭邊擦眼睛，否則會加劇紅腫，並會增加細菌感染的風險和視力受損等問題。