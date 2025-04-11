林鈺洧官宣搵到個伴：一步一步行過嚟搵我

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前與錢慧儀前夫馬清揚傳緋聞，更不時駕名貴跑車進出男方山頂豪宅，疑似「父女戀」關係被揭後，Denice只認對方是朋友，又指不覺對方追求她，自認是工作狂，一直以來專心工作，工作對她亦相當支持。

不過，昨日Denice於社交網宣布終於搵到個伴，還上載合照大方談及二人打開隔膜的經過。而今次的主角其實是一隻4歲的貓仔，Denice表示:「佢搬過幾次貓舍，一直以來都係喺呢啲貓舍裏面做繁殖機器，又比其他貓貓打。可能因為佢喺貓貓界嚟講年紀比較大，又大隻，又生過。想養貓貓嘅主人通常都會選擇BB貓由細養起。所以佢一直都冇人要。其實我帶佢返屋企都好擔心，擔心佢唔適應，擔心佢唔開心，擔心佢唔鍾意我。擔心佢會成日匿埋唔出嚟，擔心佢唔食嘢。仲有擔心好多好多。我用咗好多時間同佢溝通，同佢玩，但係佢一直都同我好有隔膜，完全唔似我隻狗bagel由細到大養咁close。但係過咗一段時間，佢慢慢由走廊，一步一步行近茶几，再一步一步行過嚟沙發搵我，真係好感動。」

圈中不少愛貓之人都有留言，當中呂慧儀表示:「好靚的貓貓，用心的照顧會有回報的」、陳懿德又留言:「So sweet and so cute」、你抱抱好開心」。