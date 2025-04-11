商場歷奇樂園完成擴展　兩層逾3萬4千平方呎戶外空間　復活節舉辦九龍區最大尋蛋活動

【營業資訊】領展資產管理有限公司（領展）持續提升旗下物業設施，致力為社區帶來更優質的生活體驗。領展宣布，旗下慈雲山中心的戶外空間「歷奇樂園」的擴建工程已經完成，並開放予公眾享用。擴建後的「歷奇樂園」佔地超過34,000平方呎，橫跨商場5樓至6樓，成為九龍區罕有配置嬉水遊樂設施的商場內最大型戶外樂園之一，為孩子們及家庭提供一個安全、舒適以及親近大自然的玩樂天地。

配置兒童遊樂設施 包括嬉水天地及兩層滑梯

新擴展的慈雲山中心歷奇樂園，以繽紛色彩與波點元素為設計主題，從地面到透明天幕均布滿精心設計的圓形圖案，從高處俯瞰，這些圖案猶如社會中獨立卻緊密相連的個體，共同構築這個充滿活力與色彩的社區。

樂園內設有多款遊樂設施，包括嬉水童樂區、跨越兩層的飛天滑梯及動力搖搖板等，為兒童帶來全新的玩樂體驗，並鼓勵孩子們走出室外，通過多元化的遊樂設施，促進彼此互動與探索精神，更多參與戶外活動鍛煉身體，亦為兒童學習欣賞大自然及培養社交能力提供機會。此外，歷奇樂園更與7樓的空中花園相連，讓訪客能自由穿梭於5樓至7樓共三層的休憩空間，盡享戶外悠閒時光。

翻新後的天台籃球場，配上鮮明的紅、橙、黃色調，搭配動感十足的迷彩地板，洋溢着青春活力，場邊更設有籃球主題打卡牆。喜歡親近大自然的，不妨走到位於商場3樓戶外的蝴蝶園，在這片綠意盎然的空間靜坐小憩，近距離觀察自然生態，感受寧靜愜意。

經過全面翻新的歷奇樂園、籃球場，加上空中花園、蝴蝶園及露天廣場，慈雲山中心戶外活動空間總面積逾80,000平方呎，勢必成為社區居民休閒放鬆與聯繫感情的聚腳點。

夥MNTL舉辦九龍區最大「尋蛋大作戰」

為迎接復活節來臨，領展特別與知名兒童創意玩具磁力片品牌MNTL攜手合作，於即日起推出「復活磁力探險隊」活動，包括有一系列充滿童趣的復活節主題活動及打卡裝置，讓小朋友在玩樂中學習。

在指定周末及公眾假期，領展將會在慈雲山中心及樂富廣場分別舉辦「復活尋蛋大作戰」及「復活蛋大暴走」。Link Up會員憑即日指定金額的電子消費，即可參與活動，有機會贏取香港海洋公園標準入場門票及其他豐富獎品。

另外，慈雲山中心設有3.5米高的「攪轉巨型復活兔」遊戲裝置，Link Up會員憑即日電子貨幣消費滿HK$200即可參加，贏取精美禮物。

Link Up會員獨家換領復活節特別版MNTL磁力片套裝

活動期內Link Up會員於指定商場以電子貨幣消費每滿HK$50或慈雲山中心及樂富廣場場內的「隱藏復活蛋二維碼」，可兌換電子獎章一個，儲滿指定數量電子獎章，即可換領限量「MNTL復活兔套裝」或「MNTL復活管道套裝」。每款套裝更額外贈送DIY創意學習包一份，包括「教學認字卡」及磁石貼套裝，玩法多變又有教育意義！

特設MNTL期間限定店及免費試玩專區

由4月18日至21日，MNTL磁力片將會在慈雲山中心及樂富廣場開設首間商場限定店，售賣各款MNTL 磁力片系列，並有免費試玩專區，各位家長可帶同小朋友試玩這款創意磁力片玩具，發揮小朋友的想像力及創意。

另外，在活動期間，慈雲山中心、樂富廣場、何文田廣場、南昌薈及愛民廣場將會推出復活節親子優惠激賞活動，有多達30個品牌參與，提供低至三折優惠及額外贈品優惠，涵蓋電器家品、興趣班與補習班課程、美食飲料及新鮮食品等眾多類別優惠。