江嘉敏首次挑戰音樂劇大成功：好似第一日返工咁！

藝人江嘉敏離巢無綫後工作不斷，除了做慈善工作、為HOY TV睇樓節目《安居樂業》擔任主持外，她更演出音樂劇《我的青春日誌》，首做音樂劇的她今次要唱歌跳舞，之前她更跑步練氣、練歌，務求以最佳姿態上陣。而音樂劇昨日公開演出，嘉敏之前一日於社交網PO了綵排時的照片，由於今次角色屬80年代，穿着一條紅白色波點裙配以黑色皮鞋，戴上同色系頭箍的她，懷舊感十足。她更配文：「記得第一次睇《我們的青春日誌》，喊到眼都腫晒，因為《親親我好媽》嘅回憶番晒嚟，劇裏面講嘅夢想，從來唔係後生仔女嘅專利⋯⋯我哋嘅父母，當年何嘗唔係滿腔熱血？只係生活嘅擔子，慢慢將佢哋嘅夢想壓成記憶裏嘅一粒塵。我好幸運，兒時發嘅演員夢，真係畀我實現咗。九年前TVB簽咗我呢張白紙，由零開始教我畫出角色嘅色彩。仲有屋企人無條件嘅支持，粉絲們陪我跌跌撞撞成長。每次諗起，心口都暖笠笠。依家，輪到我踏入《我們的青春日誌》嘅舞台。多謝阿Tom夠膽畀我呢個『音樂劇初哥』又唱又跳，更感激台前幕後嘅戰友，個個都犧牲自己休息時間陪我呢個『新人』日練夜練。最感動嘅係，朋友同事們一聽到我演出，即刻請假撲飛嚟撐場，我愛你哋啊！」

今次嘉敏會客串4場演出，昨日臨上台前她接受東網訪問時坦言：「好緊張呀！今朝仲好落力再搵老師練歌，踏上台嗰一下，好似第一日入TVB返工嘅感覺，不過OK嘅，我有信心。」