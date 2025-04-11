心急減肥健身不當　腰椎間盤突出復發

沒有人希望肥胖影響健康，勤力運動，追求減重塑身，既想變美又想變健康，但往往忽略了鍛煉肌肉的重要性。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，減脂固然能讓體態更好，但增加肌肉量不僅有助於防止體重反彈，還能保護脊椎，顯著改善腰痛問題。

鍛煉核心肌肉 迎接夏日船P

不只是女性會為了夏天急於減肥，男性同樣重視體態。有位年近40歲、身高近六呎的健碩男士，為了準備夏天參加船上派對，渴望重現八塊腹肌。為了快速瘦身，他日夜狂練，每天進健身房先做200下捲腹，再針對斜腹肌和背肌鍛煉。然而，這種急劇增加的運動量最終導致腰痛復發。

到診所求醫時，他的腰部肌肉紅腫發熱，即使不動也感到疼痛，雖然情況不算嚴重，但因數年前曾患腰椎間盤突出，故此暫不適宜劇烈運動。治療方面，使用超聲波消炎，配合脊骨神經科的手法矯正腰椎，放鬆繃緊的肌肉以緩解疼痛，並採用聚焦式電磁波療法強化肌肉，幫助逐步恢復。

向心收縮對腰椎腹肌幫助有限

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，過度依賴捲腹這種「向心收縮」運動（肌肉縮短的動作），對保護腰椎關節幫助有限，甚至可能加重舊傷；對於有腰患史的人來說，更適合進行「等長收縮」的核心訓練，即肌肉用力但長度不變的動作，例如平板支撐，才能有效強化腹肌同時保護脊椎。

若腰痛源於肌肉不平衡或神經受壓，單靠減脂而不強化過弱的肌肉，疼痛很容易復發。鍛煉核心肌群就像為腰椎打造一個「天然腰封」，能穩定脊椎、減少壓力，從而降低腰痛風險。

脂肪率壓過低 影響身體機能

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華提到，這位男士為了追求完美體態，希望將全身脂肪率控制在10%左右。然而，對一般成年男性來說，14%至20%的脂肪率才算健康範圍。過於急切地壓低脂肪率非但無益健康，更影響身體機能。脂肪是製造賀爾蒙和免疫細胞的重要原料，過低可能導致內分泌失調或免疫力下降。

除了運動，減肥時的飲食習慣同樣需要注意。不少人為了快速見效，選擇極端節食或過度減少碳水化合物攝取，這可能導致代謝減慢、肌肉流失，適得其反。健康的減肥飲食應保持均衡，包含足夠的優質蛋白質如雞胸肉、魚類或豆類，來支持肌肉修復與增長；適量健康脂肪如堅果、橄欖油，以及低GI碳水化合物如糙米、番薯，以提供能量。同時，避免過量加工食品和高糖飲料，這些會增加內臟脂肪，抵銷運動成果。穩定的飲食加上適度運動，才能兼顧健康與體態，遠離腰痛等問題。

GI是甚麼？

升糖指數（Glycemic Index，簡稱GI值）是指食物攝取後，兩小時內血糖上升速度的數值，範圍從0到100。GI值越高，食物中的葡萄糖分解得越快，身體會分泌更多胰島素，容易讓人迅速感到飢餓，進而吃得更多，因此高GI食物白飯、麵包、薯仔、朱古力、西瓜、榴槤、荔枝、龍眼等，常導致血糖劇烈波動。相反，低GI食物消化和吸收較慢，葡萄糖能平穩地釋放到血液中，對健康更有益。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家