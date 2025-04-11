Cafe輕鬆食　盡享Me Time

日忙夜忙，偶然才有少少時間透個氣，到Cafe或茶室來杯特飲或咖啡，配點輕鬆小食或餐單，玩下手機又或發發呆，不知不覺又半日。近日有新Cafe或新菜單推出，大家又可以抽閒歎Me time。

休閒慢活

在這個忙碌的都市，偶然都要抖一抖，啟德新開的休閒咖啡店為客人提供高品質的咖啡和茶飲，選用來自中美洲和埃塞俄比亞的拼配咖啡豆，帶有榛子、麥芽糖和焦糖香氣。茶飲有抹茶拿鐵、荔枝玫瑰紅桑子梳打或西柚伯爵茶等，配鋪脆脆和果乾的雪糕杯、窩夫配鮮忌廉或雪糕，以及提拉米蘇等小甜，最適合叉叉電。

昭和氣息

日本以前有和洋融合的茶室，布置古雅。灣仔新開的和洋喫茶店以昭和時代作設計藍本，棕色系復古餐桌、深色皮椅和歐陸餐具搭配，再加特設的香草園，自然和諧。美食有星光沙律、和牛薄燒海草鰹魚湯意粉和肉醬芝士三文治等，飯後品味星光玉子布丁和栗子蒙布朗等，配一杯昭和經典虹吸咖啡，令人回味。

攪鬼造型

可愛軟萌的卡通公仔最治愈，旺角主題Cafe近日和日本插畫師打造的表情包貼圖角色SHO-CHAN燦子作聯乘，即日至5月30日開設期間主題店，店子周邊換上各式各樣的卡通主題圖案，主菜和輕食分別有慢煮A4和牛咖喱蛋包飯、燦子吉列豬扒咖喱飯、小琪唐揚炸雞明太子忌廉芝士蛋飯、唐揚炸雞酷瑪咖喱飯和全新設計的慢煮豬軟骨丼，配藍柑桔益力多、酷瑪朱古力歐蕾及檸檬梳打加爆炸糖等夠晒吸引，最後來一口燦子創意集糖布丁、夢幻彩虹新地或幸福滿載Pancake，最啱打卡。

醫肚三文治

趕時間食三文治，一樣講究。連鎖咖啡店指定分店推出近款烤三文治系列，酸種麵包烤至金黃色，再放芝士配意大利火腿、慢煮手撕豬肉或大啡菇，配各款口味的咖啡品嘗，輕鬆又一餐。