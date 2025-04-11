張家輝慈父教仔　即場訓話1分鐘：咁大個仔唔好咁樣

影帝張家輝平時出名貼地，成日都被網友偶遇仲冧爆合照，自然佢對粉絲亦好似自己仔女一樣，網上就流出一段佢即場向粉絲訓話1分鐘嘅片，內容被網民大讚佢用心教導粉絲，苦口婆心，絕對係影帝典範！

片中見家輝坐喺車上、車門大開，被數名粉絲上前要求簽名及合照，家輝一嚟就向粉絲訓話︰「有時做我可能真係簽唔到名，拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況，即係我每次都要同你去做晒所有嘢先咩，你支持我我好多謝你，但你每次好極端咁，我一定要咁我一定要咁我……又唔可以一定，你咁大個仔，出嚟社會經歷好多嘢，都係需要有啲唔係一定，係咪呀？」

粉絲就表示自己有睇過佢嘅作品，不過張家輝都唔收貨，繼續「教仔」Mode︰「我知呀，如果有些時候我真係簽唔到，你唔好咁極端，知唔知道呀！知唔知？我唔想聽你嗰啲你睇過我咩嘢，我要你知道你自己咁大個仔，唔好咁樣，知唔知呀？人家話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔如意嘅嘢，我哋自己就呀！呀！呀！咁樣唔得㗎，係嗎？明唔明白呀？」

最後張家輝再三強調要對方答明白先肯簽名，點知與此同時另一粉絲又要求合照，家輝都即刻say no︰「唔得，影唔到。」被訓話嘅粉絲隨即又有怨言，家輝再次出聲︰「你唔好嘈，我簽咗就係㗎喇，好冇，記住唔好咁樣，知唔知？」網友睇完片都大讚張家輝喺激動下仍然可以整理到思緒，獲力讚用心教導粉絲，仲不厭其煩，藉此機會勸戒年青人。