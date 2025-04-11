聯乘Choigosim　Hello Kitty遇上韓式萌系畫風

日本可愛勢力再進化！東京人氣主題樂園Sanrio Puroland宣布與韓國爆紅角色Choigosim破天荒合作，即日至6月3日推出「維他命Puro」主題活動。當Hello Kitty遇上韓式萌系畫風，勢必成為今春最強打卡熱點！ 活動以「我們是你的維他命！」為概念，瞄準Z世代開學或就職的焦慮情緒，由Choigosim與Sanrio家族化身「萌系醫護團隊」——Hello Kitty變身護士長、Kuromi戴上聽診器，透過7大主題活動發放快樂能量。活動的打卡區設置於三樓，以Choigosim風格繪製的特別場景作為主題背景，Hello Kitty與My Melody化身醫生與護士，而「小Gosim」們則是戴上Sanrio角色的帽子，大家一同將帶有幸福感的小物倒進河川，將幸福傳遞出去。現場有不少限定產品，例如「幸運卡」系列，七款角色分別印有不同勵志短句，還有髮夾、鎖匙扣等。此外亦會推出多款主題餐點，由Kuromi聯乘貓咪版Choigosim演繹的麻辣風拉麵，還有「HelloKitty注入維他命牛肉咖喱」將白飯塑造成Hello Kitty樣子。甜點部分則由「Cinnamoroll Dream Café」推出「Kuromi」與「小 Gosim」的乳酪飲品，內含藍莓果肉乳酪，並以糖片與朱古力香蕉作為裝飾，顏色夢幻且層次豐富。另外還有遊行表演與角色見面會，讓粉絲能與喜愛的角色近距離互動。春季遊行「Let's注入吧～！春季維他命時間！」將於活動期間內舉行，為現場增添熱鬧氛圍。