宥勝欲復出被炎上　隋棠斥不負責任：他不是普通罪犯！

台灣藝人隋棠今日（11日）出席活動，被判有強制猥褻罪嘅藝人宥勝，原本亦想趁同一活動復出被炎上，隋棠長期關注宣導性平教育，對此佢嚴肅表示，睇完宥勝Channel上嘅影片後覺得荒謬：「我覺得非常不恰當，他的發言跟另一半發言完全不恰當，完全沒有站在受害者角度，非常不負責任。」

隋棠曾同宥勝合作《犀利人妻》，不過拍完戲已經斷聯，佢認為：「他不是一個普通罪犯，你是性侵害（宥勝一審依強制猥褻罪判刑8月），所以這不是隨意淡化掉的事情，尤其造成別人傷害是永久性，那不是用愛就可以克服，不是一個很虛無飄渺的道歉就可以解決，真的不是這樣子。」

隋棠之前參與《蝴蝶朵朵》兒少性侵害防治，在南部進行種籽講師培訓，但曾揭露恆春案件，引起後續不少討論。自此之後，各界更加謹慎，隋棠說：「這其實都可以理解，但自己有對身邊小朋友、社區都繼續做，也會年齡層去進行課程。」

她同老公Tony婚後育有3小孩，依家改善飲食運動方式想要增肌，坦言想成為「更強壯的媽媽」，之前體重30公斤嘅大仔撒嬌要佢抱上樓，佢依家都可以做到。佢覺得有時候就嚟食唔落，會想留好嘢畀個胃，根本唔會想食垃圾食物，一定會選擇好嘅蛋白質。佢體脂23至24，本來目標是增加體重到58至60公斤，然後再減脂，但真係容易。響應世界地球日，佢自己平常洗手用肥皂時，過程好幾次唔記得熄水，都會被小朋友話：「媽媽，你水沒有關，你沒有愛護地球。」被小孩提醒到佢都好慚愧。