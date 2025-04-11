陳凱琳想搵鄭嘉穎拍短片　曾嫌蘋果肌「大舊」唔靚

藝人陳凱琳（Grace)今日以「冰肌女神」身份現身個人護理品牌期間限定店，現年33歲的Grace笑言自從過了30歲後都不敢用「女神」字眼，她分享自己對護膚一向着緊，去年有段時間瞓得不好及壓力，導致敏感大爆發，她發覺自己比較適合天然的護膚品，笑言老公鄭嘉穎都會用她的護膚品：「佢覺得陳凱琳篩選咗應該冇問題。」她直言少時不喜歡自己的蘋果肌，覺得好「大舊肌」不美，人愈大才發覺蘋果肌令人看來年輕和飽滿，現在會想保持提升。Grace與嘉穎都天生髮量多，不過每次生產完BB，3個月後便出現脫髮問題，尤其生大仔時脫髮最嚴重，幸好已長回變濃密。

Grace自擇下2013年香港小姐冠軍入行，今年是她入行12年，笑言度過了一個生肖，當年選美後到內蒙古首次嘗試負20度低溫最難忘，今年也想帶小朋友一起去旅行，如果旅行之餘又能工作就一舉兩得，笑言：「會冇咁內疚，有時好想工作，又好想陪小朋友，如果可以旅行又同時做到宣傳，成件事就好充實。」早前她便與嘉穎夫妻檔到馬來西亞出席活動，開心一齊工作，讓大家看到他們夫妻相處時的幽默感，她說跟嘉穎拍片時，聽到好情深的對白會忍不住笑，自認笑點好低，但嘉穎可以完全不受影響講對白。Grace離巢TVB後夫妻檔工作機會大增？她表示：「唔關事，只要適合的工作就會做。（帶嘉穎一齊做KOL?）唔一定要做KOL，依家流行拍短片，佢都可以用佢拍戲嘅天分，拍攝一些搞笑短片或短劇情片。」她又透露嘉穎近日工作忙錄，會選擇離港時間較短的工作。