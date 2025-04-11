《破·地獄》票房突破1.53億　登香港史上最高票房電影三甲

電影《破·地獄》屢破佳績，加長版上周末開畫便大收過百萬票房，再傳來另一震撼消息，電影累計票房突破1.53億元，贏了2018年《復仇者聯盟3：無限之戰》成為香港史上唯一一部香港電影打入最高票房三甲位置。

由陳茂賢執導，金像影帝許冠文及衛詩雅攜手主演，朱栢康和周家怡聯合演出的英皇電影《破·地獄》，電影上映半年以來，叫好又叫座，戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康早前大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝、影后及最佳男配角三項殊榮，於香港電影金像獎亦獲得18項提名，刷新了近10年提名紀錄。《破·地獄》的加長版上周末在清明節開畫更大收過百萬票房，今日踏入加長版上映的第二個周末，累積票房數字高達153,530,175，（港澳票房為165,193,374）衝破了2018年上映之《復仇者聯盟3：無限之戰》，正式榮登香港史上最高票房電影第3位，《破·地獄》成為首部香港電影打入三甲位置，同是是唯一一部全2D格式電影，認真威水。

電影主創團隊得知消息後，陳茂賢導演表示：「感謝所有買票進場的觀眾，讓你們成為了《破·地獄》團隊生命中最美麗的風景。」金像影帝大熱許冠文亦發文感謝觀眾：「感想是很高興，很感恩，喜出望外！ 現在要觀眾願意進戲院愈來愈難，這次的加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！」；而朱栢康更為香港電影打氣：「再一次多謝整個團隊，特別係導演令到加長版可以面世，更加要衷心多謝每一位入場嘅觀眾，香港電影加油！」剛於芝加哥亞洲躍動電影節勇奪傑出演員獎，被表揚為「職業生涯最精湛的演出」的女主角衛詩雅與導演甫回港即準備一連兩日走訪戲院謝票場，再度答謝觀眾支持。