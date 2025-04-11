連詩雅爆囡囡遺傳貪靚基因　想同黃翠如對親家

藝人連詩雅（Shiga）今日（11日）以喱士Bra Top性感現身品牌活動，她表示在家中試衫時，老公陳家樂也有問她為何這樣打扮，得悉她是為工作後，叮囑她要小心，至於女兒每次見她換上不同服裝也會金晴火眼看到實，傳遺了她的貪靚性格。Shiga稱對上一次跟同一品牌合作已是7年前，當時自己仍未結婚生女，即時勾起不少回憶，她坦言：「上次打扮性感啲。（因為為人母要收斂啲？）又唔係，最緊要係靚同健康，同埋睇場合，如果係泳衣品牌，咁正常泳衣都會見到肉，健康就可以。」她又自認身形未夠弗，仍未回復生BB前身材，並希望可以操回馬甲線：「生完小朋友之後真係好難，以前一下子就肥，一下子就可以瘦番。」

談到剛誕下兒子的好友黃翠如，Shiga透露已探望對方，大讚BB可愛，問到有否帶女兒同行？她說：「冇，囡囡有少少控制唔到，佢太過活躍，好興奮，我怕佢會嚇親翠如個BB，等佢嘅小朋友大個啲先。（同佢對親家？）好多個都想對親家，哈哈！等小朋友自由發展。」她指翠如身體不錯，大家有就照顧小朋友問題交流意見：「我同佢講你有得瞓就瞓，以我嘅經驗，我以為第一個月好辛苦，原來已經係好舒服，依家囡囡8個半月，未識行，但已經會蹦蹦跳，好似蜘蛛咁，我覺得自己就快駕馭唔到佢，佢好需要放電，將來可以向運動方面發展，佢好似爸爸咁有運動細胞。」

提到工作，Shiga表示已錄好新歌，稍後更會演出舞台劇，即將投入排練：「因為係音樂劇，都需要體能，我要勤力健身同學跳舞。（你開工邊個湊小朋友？）我有家人幫手，唔擔心冇人湊，我係驚囡囡將來只係癡實湊佢嗰個人，呢個就係在職媽媽嘅矛盾之處。」