色慾農莊　瘋狂被榨取

美國有好多農莊位處偏僻，就算係猛男壯漢，都未必夠膽隻身闖入，事關村入面係乜嘢環境難以預計，若然被飢渴農女生擒，對方喺自己身上瘋狂榨取快感，分分鐘搞到精盡人亡！

春心蕩漾

情竇初開嘅農家少女，發現後門係獲取快感嘅新大陸，但一直搵唔到合眼緣嘅男朋友，只能自我滿足，難得某日有個男性背包客入村，對方又係調情高手，試問少女們點可能唔春心大動？講緊嘅係MOFOS最新作品《Let's Try Anal #25》嘅劇情，影片由Eden Ivy、Kelly Aleman、Cristina Miller等多位青春索女參演，單睇脫星陣容，相信唔少四仔迷都會有「蕉」氣勃勃嘅感覺，加上片中嘅後門激戰勁火辣，好此道者實在不容錯過！

不再自娛

農莊姑娘樣靚偈正，竟然冇男人埋身，搞到要靠自娛嚟獲取快感？原來成件事發生喺四仔作品《Cherry Girls #25》入面嗰條村莊。影片由My Sexy Kittens炮製，搵嚟Milka Wey、Alexis Willson、Lina Shisuta等青春脫星演出，故事中嘅村莊因地理位置太偏僻，同與世隔絕冇咩分別，加上莊內一個男人都冇，呢班村姑只能夠食自己，但時間耐咗，慾火難耐嘅情況愈嚟愈嚴重，幸好某日有外地男人經過問路，極度飢渴嘅佢哋，決定厚住臉皮色誘對方，更忍唔到要就地正法，索性喺野外交歡添！

日夜苛索

講起性飢渴，不期然諗起一班踏入虎狼之年嘅熟女，可能係筆者平時睇得四仔多，先會有咁嘅「偏見」，但只要睇過Eye Candy出品嘅《Golden Desires》，你就會恍然大悟。影片由Cala Craves、Cristine Ruby、Crystal Taylour等多位巨乳熟女主演，故事發生喺一家由熟女經營嘅農莊，當中一班村姑因為太耐冇聞過男人馟，決定公開招聘男工，表面上係打理農莊雜務，實質上係幫忙解決佢哋嘅慾火，於是片中出現眾女圍攻一男嘅床戲！雖然男脫星擁有強勁架生，但面對一班熟女日夜苛索，逐漸招架不住，究竟可以點收科？

碟評

四仔入面嘅農女有個共通點，就係相當鹹濕，今次介紹嘅3套作品就有辦你睇，其中《Golden Desires》入面嗰班癡女最好演技，群戰場面夠晒激，不得不佩服男脫星嘅驚人體能！至於《Let's Try Anal #25》同《Cherry Girls #25》則以青春脫星掛帥，同樣令人睇得津津有味。