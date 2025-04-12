李佳芯離巢馬國插旗　做江湖大家姐

前無綫視后李佳芯（Ali）離巢後不愁工作機會，除了獲不少品牌喜愛，向來演技甚佳的她，更爆出即將跟舊拍檔黎諾懿合作拍攝馬來西亞劇集，劇中更首次飾演江湖大家姐。而Ali接受東網訪問時，坦言會做好每一個角色。

視后李佳芯勝在樣靚又有觀眾緣，曾因政治立場遭無綫雪藏多時的她，捱到約滿離巢後回復自由身，更自組工作室做老闆，向來獲廣告客戶垂青的她，絕對唔憂做。Ali於2018年曾跟黎諾懿合作劇集《BB來了》，劇集叫好叫座，雖然之後開拍第二輯，但由於當時Ali已被掟入雪櫃，故被飛出劇集，黎諾懿亦被連累易角，最終由馬國明及岑麗香擔任第二輯的男女主角。而Ali仍有一套無綫劇集《麻雀樂團》未播出，不過，她即將會再跟黎諾懿合作拍攝劇集《義和》，真係過完冷河話咁易又「埋欄」！

據知《義》劇是馬來西亞方投資劇集，有關單位已釋出劇集海報，暫定於7月開工，一共15集戲，預計12月在馬來西亞平台Astro播出。除了Ali與黎諾懿之外，其他全都是馬來西亞演員。身為無綫旗下藝人的黎諾懿近年冇劇開，今次與Ali合作，之前受訪時他避談是否有向TVB備案，但就直言由馬來西亞主辦方安排，他亦分享接拍此劇主要原因是因為鍾意馬來西亞，以及希望再次跟舊拍檔Ali合作。據知今次Ali於劇中首演黑社會大家姐角色，新鮮感十足，而故事講述坐落南港小鎮的黑社會老大去世後，大嫂跟第二把交椅與新勢力之間的權力鬧爭，坊間有指此劇題材與無綫的《BB來了》有關，但實際完全沒有關係。

「會盡力做好每個角色」

對於今次於新劇中首演「大家姐」角色，Ali昨日接受東網訪問時只謂：「我會盡力做好每個角色。」至於黎諾懿對拍攝此劇一事則表示：「其實所有嘢都未落實嘅，只係好初步，知道更多資料嘅時候再同大家公布。」

黎諾懿向來都是「馬國通」，之前已不時跟馬來西亞製作方合作，亦曾親自為無綫節目《隨懿深度行》、《仨心友行》等擔任監製，親自帶同4位「女神」好友Ali、劉穎鏇、高海寧、黃翠如等到馬來西亞取景拍攝，而他亦為《仨》打盡友情牌，請了多年好友陳敏之、龔嘉欣等助陣。

此外，Ali現時搞個人工作室，之前講明有不同公司斟她合作，工作亦不只幕前，任何可能性都有。有「魔音」之稱的她，前晚為品牌出席活動，期間更大展歌喉唱出《勇氣》一曲，可惜多次出現走音情況，網民看過片段後都忍不住搞笑留言：「那裏得來的勇氣」、「好像有點走音」、「都話靚可以埋沒一切。」

麥美恩有「黎總」帶路衝出香港

藝人麥美恩跟黎諾懿老友鬼鬼，諾懿曾邀對方參與自己監製的節目《仨心友行3》，麥美恩主持的清談節目《Mayanne小喇叭》亦曾邀對方做嘉賓，近日兩人再度合體，並衝出香港齊齊前往新加坡。

麥美恩昨日在社交網上載兩人在當地的靚相，並謂：「Hello again」笑言有「黎總帶路」、「一定有靚仔出現嘅」，網民預計兩人有新節目合作，並大感期待：「俊男美女做節目，一定係好嘢」、「黎麥檔旅遊節目實係好睇」，藝人丁子朗則留言表示嫉妒，非常搞笑。