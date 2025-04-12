【是日通勝】

農曆三月十五

乙巳年 庚辰月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：33、27、15

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

金牛座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

雙子座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

巨蟹座：身心狀態很不錯，趁周末做點運動有得着。

獅子座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

處女座：事業運稍微好轉，但仍需打醒十二分精神。

天秤座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

天蠍座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

人馬座：事業運急升，財運亦轉強，做事得心應手。

山羊座：財運升幅很明顯，趁機做理財計劃有着數。

水瓶座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

雙魚座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 健康差

鼠：有些工作尚待處理，內心感忐忑不安。

牛：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

虎：運勢下跌，家人給你的精神帶來負擔。

兔：財運差，投資忌心急，走捷徑有風險。

龍：迎來勞碌的一天，放工後早點休息吧！

蛇：是日沖煞，健康運稍遜，舊患易復發。

馬：有可能遇上突發事情，謹記保持鎮定。

羊：財運不太好，投資策略需要作出調整。

猴：工作運平平，做事被別人牽着鼻子走。

雞：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

狗：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

豬：別妄想天降橫財，賺錢是要付出勞力。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽金牛+上升土象=？

太陽金牛、上升金牛

這個組合的人擁有雙重金牛座的穩定性和實際性。他們初見時可能給人一種非常可靠和踏實的印象。他們天生具備耐性和實際性，注重物質和安全感。他們喜歡穩定的生活節奏，不輕易冒險，並且對美食和舒適的生活環境有着特別的愛好。在熟悉環境中，他們的耐力和堅韌會讓他們在各種情境中都能保持穩定，並且不斷努力達成自己的目標。

太陽金牛、上升處女

這個組合的人擁有金牛座的穩重和實際性，但上升星座處女使他們的外在氣質更為謹慎。他們初次見面時可能給人一種細心和有條理的印象，具備處女座的實用性和關注細節。他們天生追求完美，擅長解決問題並且注重健康和衞生。這些特質使他們在生活和工作中表現得非常高效和可靠。在熟悉環境中，金牛座的堅定和實際性會讓他們在職場和生活中取得成功，同時保持着對細節的關注和高標準。

太陽金牛、上升山羊

這個組合的人擁有金牛座的穩重和實際性，但上升星座山羊使他們的外在形象更為嚴謹和有責任感。他們初次見面時可能給人一種可靠和穩重的印象，具備山羊座的耐力和實際性。他們天生有着強烈的責任感和目標導向，並且在面對困難時能夠堅持不懈。他們重視事業和社會地位，常常為了實現目標而努力不懈。在熟悉環境中，金牛座的穩重和耐力會讓他們在事業和生活中取得顯著成就，並贏得他人的尊重和信任。