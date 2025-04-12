Rami Malek新片《復仇反擊戰》為妻報仇　電腦專家轉職殺手

《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝Rami Malek繼主演電視劇《黑客軍團》（Mr. Robot）後，再次於新片《復仇反擊戰》（The Amateur）飾演電腦專家，不過今次他為妻報仇，不惜重新受訓，轉職殺手！劇情講述美國中央情報局一個智商170的天才電腦專家Charlie Heller，在Rachel Brosnahan飾演的妻子被恐怖份子殺害後，取得上司的黑材料，脅逼他們讓自己接受殺手訓練，以親自手刃仇人。電影吸引之處，就是看一個連槍也沒開過的文弱書生，如何運用才智設局逐個對付仇家，不斷「打臉」低估自己的敵人。

Rami受訪時自言是間諜片迷：「我揀戲拍時，會問自己，我會唔會想做呢套戲既觀眾？呢套戲就做到了。我從來未睇過類似嘅戲，我成長時睇好多好似《禿鷹七十二小時》（Three Days of the Condor）呢啲70年代間諜電影，我亦鍾意《亡命天涯》（The Fugitive ）。雖然主角有某啲技能，但佢做到嘅嘢都令人好意外。Charlie Heller就係推到最極端嘅情況，你永遠估唔到佢喺呢套戲可以做到嘅嘢。我畀呢個角色迷住，佢足智多謀、擁有內在力量同戰勝傷痛嘅能力。佢唔止係要搵到解脫，仲要做到其他人做唔到嘅事。」