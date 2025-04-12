娛圈單打︱大眾苦黃牛久矣　局長仲要嚟贈「㷫」

英國樂隊Coldplay喺啟德體育園舉行巡唱香港站，觀眾睇到拍爛手掌，今次嘅場地、交通安排都好暢順，總算打響頭炮，冇丟香港架。之但係，大家講起搶飛就一肚氣，皆因黃牛實在太猖獗，扣起門票炒成天價。唉，真係唔明，睇場演唱會啫，點解家陣變得咁艱難？

所以啫，大家都希望演唱會門票採取實名制，杜絕黃牛。內地早就行緊呢一套，以本欄親身經歷為例，內地嘅賣飛App及支付系統必須實名登記，港澳同胞要將回鄉證綁定，門票以QR Code形式傳去App度，觀眾則以回鄉證掃描入場，QR Code只係用嚟睇座位喺邊嘅咋。

又好似南韓，K-Pop風靡全世界，外國粉絲喺當地網站買演唱會飛，必須事先登記護照，仲要Scan埋你個大頭，入場時會核對護照姓名，係咪同張飛一樣。日本亦係類似，需要重重認證。做咁多嘢，可能你會覺得麻煩，但為咗杜絕黃牛，唔使捱貴飛，其實好值得。

咪睇港府成日話研究對策打擊黃牛，根本得個噏字。呢，文體旅局追星局長羅淑佩，回應外界要求喺康文署場地採取門票實名制，竟然話要同主辦單位討論，取得共識，否則可能扼殺選擇來港舉行演唱會嘅機會，得不償失。

吓，有冇聽錯呀？全世界好多地方早就實名制，又唔見主辦單位卻步？好似Coldplay，咪一樣喺南韓開唱！難道羅局長想暗示，主辦單位來港開騷只為炒黃牛牟利？唔係化？難怪此言一出，網民媽聲四起，質疑呢位自詡「好做得」嘅局長，原來只係識追星，少做少錯，唔做唔錯！