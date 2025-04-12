炎明熹低調慶生　想挑戰作曲增值自己

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）本月9日迎來20歲生，她去年因續約問題而被無綫雪藏，以致曝光機會近乎零，就連生日也未如去年般跟逾400名歌迷一齊開生日派對度過。

今年Gigi低調地跟朋友慶祝，不過一眾「Gi炎粉」對她不離不棄，在港鐵多個大型廣告燈箱買下生日應援，而昨日（11日）歌迷會在網上頻道公開一條Gigi的片段，片中Gigi戴上Cap帽，身穿灰色上衣與拉鏈外套，化了全妝，談到近況時，她表示最近以學習為主：「返學做功課、學唱歌、做Gym、學樂器，仲有作曲，自己嘗試作曲呢個項目，挑戰一下自己未試過嘅嘢，都有趣，係一個好好嘅經驗，因為我唔知個作品出到嚟係點，希望大家會鍾意。」問到生日想做甚麼時，她貫徹火星女孩作風謂：「冇特別想做，亦冇特別唔想做嘅嘢，等上天安排。（生日願望呢？）講咗就唔靈喎，唯一希望靈嘅係大家身體健康、開開心心。」

粉絲們讚她愈來愈靚女，知道Gigi努力增自己為她感到開心，期待有天Gigi的作品面世及重出江湖。而曾在《聲夢傳奇》中擔任Gigi導師的江海迦（AGA）則預早跟Gigi食生日飯，相當有心，Gigi還把蛋糕相放在社交網的限時動態中。

至於同是聲夢小花的姚焯菲（Chantel）近日推出新歌《New Fantasy》，她邀得同門歌手張馳豪跟她一齊拍片大跳新歌的舞步，片中Chantel以露腰Tube Top上陣騷小蠻腰，粉絲們紛紛畀讚，張馳豪的歌迷會留言：「Ka哥學得好快喎，Ka哥依舊好有喜感」。