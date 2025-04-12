倪樂琳撞樣《愛．回家》Rebecca　願演對方妹妹但拒搞笑

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、友誼小姐王汛文、《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）、何雁詩、譚輝智及謝雪心等昨晚（11日）出席慈善晚宴。倪樂琳透露今日是季軍楊梓瑤22歲生日，不過對方因事請了兩星期假回荷蘭，惟有等到她回港後再買蛋糕跟對方慶祝。

談到她早前曾參加TVB演戲班，事後在社交網分享上課時的短片，見她演得七情上面兼爆喊，首次演戲的她坦言跟想像不同，自爆激動之餘喊完更抽離不到，唔開心了一整天，亦感激對手孔德賢帶她入戲，表現當日該場戲共演了兩次，坦言第一次演時情緒未到位未有喊，只是為演而演：「第二次老師畀咗啲小貼士，之後就真係入咗戲，我哋兩個就真情流露咁喊。」然而雖然抽離不了，但她直言沒有被嚇怕，仍然很想演戲，更搞笑指生怕被人發現她的搞笑一面故不想演喜劇：「自己選港姐並唔係想做諧星，哈哈！」

身旁梁嘉莹和王汛文亦坦言想上演戲班，王汛文表示一直覺得演戲很難，因此也想去感受一下，至於梁嘉莹就表示本來有份上堂，但因要跟家人拜山故未能出席：「等公司再安排，自己對演戲有興趣，乜嘢角色都想試。」問到是否可當諧星？倪樂琳即提議不如由她們四位港姐一起試，問到誰人平日比較多烏龍事？她與王汛文立即彈開，笑指是梁嘉莹與楊梓瑤比較大懵，不過是可愛的懵。提到她撞樣《愛．回家之開心速遞》中「Rebecca」沈可欣，她笑指很多網民也提議她去演對方妹妹：「可以入到《愛·回家》都幾好，但唔可以有搞笑劇情，要做正經。（有偶包？）因為平時私底下已經係搞笑形象，難得選港姐高貴優雅，我成世都唔做搞笑！」