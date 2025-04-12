《中年好聲音》被指搶人工作機會　周吉佩直言：冇話邊個搶邊個

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）與譚輝智昨晚（11日）出席慈善晚宴。吉吉與太太黃彥欣盛裝出席，身穿低胸晚裝的周太十分搶鏡，吉吉表示因自己是晚宴大使，太太為尊重場合才會這樣穿，坦言事前也替她擔心：「有叫佢披條披肩。（你呷醋？）係因為太太瘦咗好多，無謂獻醜啦，哈哈！其實因為佢要減肥，因為我依家瘦咗啲，佢成日都怕喺我隔籬畀人話大隻，我哋嚟緊要去塞班島，所以怕身形Over，同埋今次都難得嘅，本身佢話唔去，但我大小事都要佢幫手，都會順便去玩、影吓相。（好耐冇二人世界旅遊？）上次兩個一齊外遊係舊年去英國，雖然要工作，但都有半日時間放低工作一齊去小鎮行街食嘢，我已經好滿足。」

他透露今年已落實了些工作，包括Fans Club兩周年戶外見面會及出書，至於內地巡唱則仍在商談中。談到資深演員魯振順表示有不少演出或登台騷被《中年好聲音》搶走，他坦言有留意：「《中年好聲音》畢業後的確一直有工作，但自己唔清楚市場上嘅指標，希望大家都有工作，冇話邊個搶邊個。（開騷邀請佢？）我都要睇佢肯唔肯，或者其他前輩肯唔肯，我之前香港演唱會都有問好多前輩，不過因為夾唔到時間，得光哥（尹光）一口應承，我都要再次多謝佢。」另他又表示有入場欣賞Coldplay演唱會，大讚氣氛很好，直言自己的終極目標也是在啟德主場館開騷。

至於早前到美加登台的譚輝智，高興表示完成了人生願望清單的其中一項：「去美國一直係我夢想，因為去得就要抽10日8日時間，難得今次因為工作可以實現夢想。」他表示當地很多華人也是看TVB長大，故亦有關注《中年好聲音》，又指美加有不少華人，身處當地也不覺得去了另一個國家：「本來以為自己最鍾意美國，去完加拿大覺得更加鍾意，都想帶小朋友去玩。」

他透露稍後會到桂林開騷，談到有旅行社以「包高鐵專列形式」，為他的粉絲包團前往桂林看演唱會，更將該列車命名為「輝智號高鐵專列」，相當威水，他笑指要感謝旅行社貼心，透露家人及親友都會同行，加上當地粉絲，屆時晚宴應該有5百多人出席，估計自己的親友也佔了數圍枱。他指太太很喜歡旅行，加上跟自己也喜歡美食，因此兩公婆屆時會去看風景和到處「搵食」，問到不擔心要Keep身形？他坦言自參賽至今已清減了20多磅：「我冇特別減，可能多嘢做我自然會瘦，不過係戒咗零食，以前好鍾意食薯片，或者係唔想小朋友食，因為佢哋似我，見到煎炸嘢就好開胃。」