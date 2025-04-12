假期好去處　商場化身童趣樂園

復活節將至，計劃好去哪裏享受假期時光了嗎？兩大人氣商場分別帶來極具創意又充滿童趣的打卡熱點——例如以色彩繽紛的爆炸糖為靈感，打造懷舊與創新兼備的「爆」趣童玩之旅；又有商場邀來人氣角色GUDETAMA，舉辦一場甜蜜梳乎的復活節充氣派對，讓你盡情投入鬆軟彈跳的甜點世界中。

【「爆」趣童玩之旅】

iSQUARE國際廣場聯乘以爆炸糖風靡全球的零食品牌，由即日起至5月5日呈獻「爆」趣童玩之旅，不僅以爆炸糖的繽紛色彩為主調，也爆炸糖至具代表性的Strikids （爆炸仔）小隊以不同色彩閃亮登場，俏皮精靈的他們令整個氣氛變得熱鬧又活潑！加上跳飛機、天下太平、波子棋等本地懷舊玩意元素作設計，建構出「玩得又睇得」的3大打卡玩樂設施，包括首個10米闊的Strikids（爆炸仔）「懷」童遊樂園，帶你爆玩彈床、波波池及滑梯等歡樂天地；讓孩子們一圓機師夢的「飛」一般飛行棋，駕駛色彩繽紛電動飛行車，最後和令小朋友和大人同樣開心的爆趣氣球樂園+爆趣夾夾賞 | 人見人愛夾公仔機。大人可以重溫童年趣味，或者跟子女分享昔日吃爆炸糖時光，小孩於各大玩樂打卡設施中大展身手，盡情放電，鍛煉身手之餘更可跟Strikids們來個大合照，是活力十足又能加強兩代之間溝通的玩樂好去處。

【Egg-citing梳乎充氣派對】

GUDETAMA平日看起來懶洋洋，但其實它擁有許多不同的姿態，樂於享受慢活的樂趣！今次GUDETAMA跳入Citywalk荃新天地，大開甜點派對，舉辦一場甜蜜又「Egg-citing」的復活節派對！由即日起至4月27日期間，超過2,000呎的GUDETAMA甜品下午茶盛宴造型充氣樂園，萌爆現身Citywalk荃新天地1期。GUDETAMA將化身成各式精緻甜品，帶來一連串的趣味遊樂體驗，像是「梳乎草莓忌廉蛋糕」、「Chill鬆軟Pancake 彈床」、「甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」以及7米高「彈滑梳乎布丁城堡」，一頓豐盛的梳乎甜品下午茶盛宴隨之誕生，每款都藏著可愛的GUDETAMA，滿滿打卡位讓你拍個不停，搭配療愈心情的甜品主題彈床裝置，愈「蛋」愈開心！