Bella Thorne指控前拍檔米奇洛基借機打下體致瘀

27歲美國女星Bella Thorne指控曾於2020年電影《女孩》（Girl）合作的72歲美國男星米奇洛基（Mickey Rourke），於拍攝時借機性虐，令她恥骨位置瘀傷。米奇早前於《名人老大哥英國版》（Celebrity Big Brother U.K.）向21歲美國真人騷女星JoJo Siwa發表恐同言論後捱轟，Bella周五（11日）於社交網站即時動態分享那則新聞，並爆粗加上自己的體驗：「呢條XX。嘔心。我曾經要同佢演對手戲，嗰場我要跪低，雙手反綁身後。佢本身係要用金屬絞肉機打我個膝頭，但佢就隔住條牛仔褲敲我陰部，重複又重複咁打，搞到我恥骨位置瘀晒。同米奇合作係我演員生涯中最差經歷之一。」

Bella又繼續寫到：「佢逼我經歷好多嘔心事，好似佢最後一幕要踩油磨軚，等我全身都被泥封住。我唔知啦我估佢覺得喺工作團隊面前羞辱我好好玩。我又要一個人去佢休息車，因為佢唔肯同導演同監製溝通，我要說服佢現身片場做完件事，佢一路就係向監製有無理要求。我直頭要求佢。一個人。喺佢休息車。因為套戲冇咗佢就拍唔成。所有人努力就白費。我唔想去，我好不安，但我照做被吩咐嘅事，為套戲好。米奇唔應該將套戲任何人放喺嗰啲位置。」

米奇透過發言人否認指控：「我們留意到Bella Thorne作出關於洛基先生於以前電影合作期間非常令人擔憂的說法。這些指控非常嚴重。洛基先生堅決否認故意冒犯她。他從前沒有收到這種指控，當時亦不知道Thorne小姐感到不舒服。為尊重所有相關人士以及基於指控的嚴重性，洛基先生目前不會再有評論。他準備配合任何適當的調查。我們向所有在工作環境值得感到安全與尊重的專業人士表示支持。」