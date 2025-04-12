【營事檔案】火腿菠菜丹波麵包

丹波麵包來自澳大利亞，當中不含沒有酵母，不需要很大力氣及廚師機。當被當作是一種營地麵包，因為只需要將基本食材放入一個碗中，投入火中慢慢烘熟就可以，而在家就可以簡單用焗爐製造。當中的配料當十分多元化，可按自己的個人喜好作出變化，非常適合日常生活。

菠菜含鐵質預防貧血

菠菜是這道麵包中的增加顏色鮮艷度的重要成分之一。菠菜富含多種維生素和礦物質，如維生素A、維生素C、維生素K、鐵和葉酸。維生素A對於維持視力健康和增強免疫系統功能至關重要。而菠菜更含有豐富的植物性鐵質，配上富含維他命C的食物一同食用，可增加鐵質的吸收。鐵是血紅蛋白的組成部分，對於預防缺鐵性貧血有幫助。

芝士菠菜麵包補充一日鈣質

芝士粒的加入不僅增添了風味及口感，還提供了鈣質和蛋白質，這對於骨骼健康和肌肉維持有益。鈣質有助鞏固骨骼和牙齒、幫助血液凝固等作用，菠菜等深綠色蔬菜，都是豐含鈣質的例子之一。而一般成年人每日攝取800至1000 毫克鈣質就足夠，一份麵包當中含有兩粒芝士加上小量菠菜都已經佔到大部分日常所需了。

火腿菠菜丹波麵包

材料：

低筋麵粉 170克

火腿 4片

菠菜 50克

洋葱 半個

芝士粒 6粒

低脂牛奶 125毫升

調味料：

黑胡椒碎 1茶匙

鹽 2茶匙

泡打粉 8克

做法：

1) 將菠菜洗淨切細、洋葱切粒、火腿切粒

2) 將所有材料及調味料混合至無粉粒

3) 將混合物倒在已鋪上牛油紙的焗盤上，鋪平

4) 撒上適量麵粉，用刀切成四份，放置15分鐘

5) 焗爐210度焗25分鐘，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。