幾時都話，標榜限定的精品和美食最受大眾追捧，若再加上不同領域的品牌聯乘合作，效果更佳。近日不同有限定的快閃主題活動，也有限定限量的美食和精品，想試就要把握機會了。

快閃酒吧

想感受夜繽紛，放工去酒吧飲番轉似乎不錯。佐敦一間酒店酒吧和國際著名調酒師Boris Ivan合作於4月16日帶來一晚限定的快閃酒吧，到時會有3款人氣的創意雞尾酒。Tea Bay Highball以雪莉雙桶威士忌加香料茶釀雪莉酒甜酒、白酒和氣泡水調配。Romance以氈酒、粉紅香檳和雪莉酒配橙味苦精酒及茉莉花。重新演繹的Vieux Carre以威士忌、拔蘭地、利口酒和朱古力苦精酒等調配，為大家帶來與別不同的酒香。

潮飲啤酒

餘韻甘香的啤酒，無論獨酎或配食物都竹人日弓一。法國啤酒品牌和時尚品牌合作推出聯乘系列，大家於即日至4月13日在銅鑼灣，以及4月17日至23日在尖沙咀會有期間限定布行隱藏酒吧，打造Celebrate with a Twist主題。大家可邊試飲生啤，邊感場內裝置，場內會有互動式AI虛擬個人頭像生成器，為訪客帶來獨一無二的頭像，兩者亦會合作推出各款精品如環保袋、T恤和陶瓷杯等，大家亦可在指定日子和地點消費，品味限定雞尾酒，再換取精品，想知詳情就要留意品牌社交平台了。

戶外咖啡節

趁天氣正好到戶外活動，輕鬆舒適。4月18日至21日，本地咖啡店和東京咖啡節合作，會於西九打造大型戶外咖啡節嘉年華，到時會有過自各地的特色咖啡店推出多個工作坊和市集攤檔。首次來的東京咖啡節會有10多間日本人氣咖啡品牌參加，本地、台灣和大灣局區的咖啡店亦齊齊參與，大家有機會品味得獎咖啡師親自沖泡的佳品。工作坊主題多樣化，咖啡以外，集音樂、藝術、健康、美酒和寵物於一身，總有一個合你心水。購買指定通行證，除有官方限量禮品，更有機會得到雙人來回日本機票，親身參加東京咖啡節，想參加就要留意喇！

運動狂熱

平常飲飲食食，都要保持做運動習慣以作平衡。干邑品牌近日以籃球作主題，打造出多款限量版干邑，如XO禮盒以籃球場上的硬木地板作計，另有仿照籃球皮革和籃球場紋理的圖案，更甚有籃球巨星的主題。客人選購指定限量版，可獲送杯墊套裝、不銹鋼冰球連夾鉗套餐或衞衣，數量有限，送完即止。

軟萌甜美

想打卡，造型精緻吸睛最重要。韓國咖啡廳以卡通人物Cinnamoroll作主題於即日至6月1日在啟德推出聯乘快閃店，店內以夢幻派對的彩虹跑道作主題，除有不同的打卡位，還有期間限定套餐。飄浮於藍天雲朵裏的Cinnamoroll悠閒套餐以牛奶蛋卷和彩雲窩夫配搭，忌廉畫上得意圖案，加多杯藍調乳酸梳打好完美。藍天夢幻派對有可愛造型漢堡配藍天椰椰鮮奶，記得食前打卡喇！