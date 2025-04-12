宥勝跪低發3點聲明道歉　宣布不再復出：將永不出現

台灣男星宥勝2023年爆出性騷擾女員工形象插水，即時全面停工，但日前卻突然宣布復出，即被全城鬧爆，今日（12日）他終於跪低，刪走復出文，並發表聲明揚言退出！他表示會以實際行動承擔犯錯後果：「請停止再攻擊無辜的人，我做的事，我自己負責。我是宥勝，我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避」，又列出3點，指未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動、將捐出社群平台，以及會低調進行實際的彌補行動，包括性別平等尊重、性侵害防治、受害者支持及去污名化等教育推廣工作。

他再次強調是真心懺悔，亦不期待被原諒：「我知道這些行動並不構成原諒的理由，但這並不是一次性的修補，而是我今後人生的根本轉向。最後，這次事件提醒了我：有些人一輩子都在修復別人加諸在他們身上的傷，所以我更必須用自己的餘生來修補曾經造成的傷痛。我不期待寬容，只希望這次，我做的選擇與承諾，能讓事情開始向更有意義的方向前進。無論你是否願意相信我。再次感謝曾經支持宥勝的你，並祝各位平安順心。充滿感激但將永不出現的宥勝」。